Eine Kuh gewinnt „Masked Singer“ – dieser Star steckte unter der Maske

Die „Muuhnika“ hat in der TV-Show „The Masked Singer“ die meisten Stimmen erhalten – und ließ damit einen Affen, ein Ei und eine Nudel hinter sich. Doch welcher Star steckte in dem Kuh-Kostüm?

Komikerin Meltem Kaptan hat die ProSieben-Show „The Masked Singer“ gewonnen. Die 45-Jährige sicherte sich im Finale die meisten Stimmen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie war im Kostüm einer etwas missmutig dreinblickenden Kuh namens „Muuhnika“ aufgetreten.

Kaptan zeigte sich dankbar für ihre Teilnahme bei der Musikshow: „Was für eine Reise, Leute, unglaublich“, sagte sie. 22 Jahre lang habe sie bis dahin nicht mehr gesungen, verriet sie nach ihrer Enttarnung. „Ich hätte mich da nicht wieder rangetraut“, die Show habe das aber bewirkt.

Verona Pooth hatte auf die Komikerin unter der Maske getippt

Der Sieg der stimmgewaltigen „Muh-donna“, wie Juror Chris Tall sie in einer der letzten Sendungen bezeichnet hatte, war genauso wenig überraschend wie ihre Enttarnung. Schon früh hatte Jurorin Verona Pooth sehr sicher auf die Komikerin unter der Maske getippt: „Ich seh sie schon richtig vor mir.“

Komikerin Meltem Kaptan hat die ProSieben-Show „The Masked Singer“ gewonnen. picture alliance/dpa/Rolf Vennenbernd Komikerin Meltem Kaptan hat die ProSieben-Show „The Masked Singer“ gewonnen.

Auch im Zuschauer-Tippen über eine App des Streamingdienstes Joyn, auf dem die Show ebenfalls gezeigt wurde, lag Kaptan als „Muuhnika“ vorn.

Bei der Ravioli lagen alle Juroren richtig

Kaptans Konkurrenz war stark: Auf dem zweiten Platz landete in der Nacht zum Sonntag die Nudel namens „Rave-ioli“, verkörpert von Sänger Pietro Lombardi.

Der 33-Jährige – einst Gewinner der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ und schon mal Erstplatzierter in den deutschen Charts – war der Kandidat mit der stärksten Stimme. „Da ist jemand unter der Maske, der richtig versteht, wie Singen und Entertainen geht“, sagte etwa Gast-Jurorin und Schlagerstar Beatrice Egli.

Sänger Pietro Lombardi landete als „Rave-Ioli“ auf Platz zwei. picture alliance/dpa/Rolf Vennenbernd Sänger Pietro Lombardi landete als „Rave-Ioli“ auf Platz zwei.

Schon früh hatten Jury und viele Zuschauer sich auch auf Lombardi unter dem Nudelkostüm festgelegt. Juror Tall verriet vor zwei Wochen in der Sendung, dass er Lombardi privat bereits mit seiner Annahme konfrontiert habe: Er habe ihn angerufen und gefragt, „Bock auf Ravioli?“ – ohne eine Antwort von Lombardi zu erhalten.

„Es war so schwer für mich. Die Stimme kann ich nicht verstellen – ich habs versucht“, sagte der Sänger nun nach seiner Enttarnung.

Der „King“ landet auf dem dritten Platz

Drittplatzierter wurde der Gorilla namens «King». In dem prächtigen Kostüm steckte Schauspieler Wayne Carpendale. Er zeigte sich sehr dankbar nach seiner Enttarnung und sprach sein Kind über die TV-Kamera an: „Schatz, ich bin oberglücklich, ich bin an einem sehr guten Ort.“ Dabei wollte der 48-Jährige ehemalige „Landarzt“-Darsteller und Sohn des erfolgreichen Schlagersängers Howard Carpendale „niemals in der Öffentlichkeit singen“.

Sein Weg in der Show sei auch steinig und schwer gewesen, mehrmals war Carpendale Wackelkandidat. Zuletzt habe er aber einen „Befreiungsschlag“ gefühlt und „von da an hab’ ich jeden Moment einfach nur genossen“, sagte „King“.

Moderatorin Amira Aly steht als enttarnte Figur „Eggi“ auf der Bühne. picture alliance/dpa/Rolf Vennenbernd Moderatorin Amira Aly steht als enttarnte Figur „Eggi“ auf der Bühne.

Podcasterin und Moderatorin Amira Aly landete auf dem vierten Platz. Die 33-jährige Ex-Frau von Oliver Pocher musste als Erste in der Finalsendung ihre Maske abnehmen – sie war in einem Ei-Kostüm unter dem Künstlernamen „Eggi“ aufgetreten.

Sie waren auch noch dabei

Insgesamt waren in der zwölften Staffel von „The Masked Singer“ neun Promis dabei. Clemens Schick hatte mit seinem Rauswurf erst letztes Wochenende ganz knapp das Finale verpasst: Der Schauspieler („Die Ermittlung“) war als Otter im Zaubererkostüm verkleidet. Die Ex-Frau von Tennis-Star Boris Becker, Barbara Becker, hatte in einem Smiley-Kostüm gesteckt. Sie wurde als Erste von den Zuschauern rausgewählt.

Nach ihr traf es in Folge zwei die dänische Schauspielerin Brigitte Nielsen („Red Sonja“, „Rocky IV“) in einem Kussmund-Kostüm. Schauspielerin Natalia Wörner („Die Diplomatin“), maskiert als Hunde-Kauspielzeug, wurde ebenfalls früh durch das Zuschauer-Voting aus dem Wettbewerb genommen. „Es war unglaublich. Es ist ja so toll, unter einer Maske zu sein“, sagte sie nach ihrer Enttarnung.

Als eine Stinkwanze namens „Dude“ verkleidet war der Bassist der Bloodhound Gang, Evil Jared Hasselhoff. Er schwärmte: „The Masked Singer war das lustigste, verrückteste Abenteuer.“