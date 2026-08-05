„Love made us two. Life is making us three“ – so verkünden David Schumacher und seine Frau, dass sie Nachwuchs erwarten.

Der Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher und Reality-TV-Star Cora Schumacher wird Papa. Mit den Worten „Love made us two. Life is making us three“, teilten David und Vivien Schumacher die Nachricht auf Instagram mit ihren Fans.

Das Foto zeigt das Paar neben dem Schriftzug „Baby“, einem Teddybären und Babyschuhen. David fuhr 2022 und 2023 in der Rennsportserie DTM. Seine ungarische Ehefrau hat ebenfalls Rennen bestritten. Das Paar, beide sind 25 Jahre alt, hatte im Februar geheiratet.

Ende Mai hatte Davids Vater Ralf an der Côte d'Azur seinen Partner Étienne Bousquet-Cassagne geheiratet. Ralf Schumacher, der Bruder von Formel-1-Legende Michael Schumacher, hatte im Juli 2024 in einem Instagram-Post seine Homosexualität und Beziehung öffentlich gemacht. Bis 2015 war er mit Cora Schumacher verheiratet – David ist ihr gemeinsamer Sohn. (dpa)