„Ein kleines Wunder“: Boris Becker wird zum fünften Mal Vater

Boris Becker im Babyglück! Erst im vergangenen Jahr heiratete der Tennisstar seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro in Italien. Nun erwartet das Paar sein erstes gemeinsames Kind.

Der dreifache Wimbledon-Sieger Boris Becker hat ein Video seiner Frau Lilian mit sichtbar gewölbtem Bauch veröffentlicht. „A tiny miracle is on the way … The best is yet to come“, (Deutsch: Ein kleines Wunder ist auf dem Weg … Das Beste kommt noch) hieß es in der Bildunterschrift des Videos, das der 57-Jährige auf Instagram postete.

Schwangerschaft per Instagram-Video verkündet

In dem mehrsekündigen Video sieht man Beckers Frau Lilian de Carvalho Monteiro, wie sie in verschiedenen Szenen in einem hellen Kleid ihre Hand an ihren leicht gewölbten Bauch hält. Becker bestätigte der „Bild“ gegenüber die Schwangerschaft.

Der Tennisstar aus Leimen in der Nähe von Heidelberg ist inzwischen zum dritten Mal verheiratet. In Portofino an Italiens Mittelmeer-Küste feierte er mit seiner Partnerin im vergangenen Jahr Hochzeit.

Becker hat bereits vier Kinder: Seine Söhne Elias und Noah stammen aus seiner ersten Ehe mit Barbara Becker. Mit seiner zweiten Ex-Frau Lily Becker hat der 57-Jährige Sohn Amadeus. Tochter Anna Ermakova ging aus einer Affäre mit dem britischen Model Angela Ermakova hervor. (dpa/mp)