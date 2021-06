Eigentlich sollte er vor Gericht erscheinen: US-Rapper Lil Loaded (†20) gestorben

Dallas -

Trauer um den aufstrebenden US-Rapper Lil Loaded: Der Musiker starb mit nur 20 Jahren. Woran ist noch unklar. Zuletzt war er in einen Mordfall verwickelt gewesen, hatte aber stets seine Unschuld beteuert.



Lil Loaded sei am Montag verstorben, berichteten mehrere US-Medien am Dienstag unter Berufung auf gerichtsmedizinische Behörden in der texanischen Metropole Dallas. Sein Anwalt Ashkan Mehryari bestätigte diese Berichte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Nähere Informationen, unter anderem auch zur Todesursache, wurden zunächst nicht mitgeteilt.



Lil Loaded, der mit bürgerlichem Namen Dashawn Robertson hieß, war vor allem 2019 mit seinem Song „6locc 6a6y“ berühmt geworden. Auf Spotify erreichte er damit Millionen Streams und auch auf YouTube wurden seine Video millionenfach geklickt.

Lil Loaded hätte eigentlich vor Gericht erscheinen müssen

Im vergangenen Jahr war er im Zusammenhang mit dem Mord an einem 18-Jährigen festgenommen, danach aber auf Kaution wieder frei gelassen worden. Der Vorwurf: Er soll einen den Mann, mit dem er angeblich befreundet war, erschossen haben.



15 Tage nach dem Vorfall ging der Künstler selbst zur Polizei, beteuerte jedoch seine Unschuld. Trotzdem wurde er im März diesen Jahres wegen Totschlags angeklagt. Eigentlich hätte er deswegen am 1. Juni vor Gericht erscheinen müssen. (dpa/alp)