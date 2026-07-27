Rauch statt Hokuspokus: Bei den Ehrlich Brothers hat ein kleiner Brand die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Zauberkünstler wenden sich direkt an ihre besorgten Fans - und geben Entwarnung.

Andreas Ehrlich (l.) und Chris Ehrlich geben Entwarnung nach einem Brand in ihrer Werkstatt. (Archivbild) picture alliance/dpa | Friso Gentsch

In einer Halle der beiden Zauberkünstler Andreas und Chris Ehrlich – besser bekannt als die Ehrlich Brothers – hat es gebrannt. Betroffen war die sogenannte Zauberwerkstatt des Magier-Duos im ostwestfälischen Ort Bünde – dort wird an neuen Illusionen getüftelt und an Requisiten gearbeitet. Personen kamen nach Angaben eines Sprechers und der Stadt bei dem Feuer nicht zu Schaden. Mehrere Medien hatten berichtet.

„Es ist nichts Schlimmes passiert, wirklich! Wir hatten tolle Helfer”, bekräftigte Andreas Ehrlich in einem kurzen Clip an die Fans. Die Feuerwehr sei auch wieder abgezogen, es sei alles sicher. „Ihr Lieben, vielen Dank für eure Anteilnahme.”

Ehrlich Brothers: Feuerwehr musste ordentlich lüften

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Nach Angaben der Stadt war das Feuer am Sonntagabend durch Schweißarbeiten entstanden. Sie hätten zu einer Entzündung der Lüftungsanlage geführt. Mitarbeiter hätten es aber selbstständig gelöscht. Die Aufgabe der Feuerwehr sei es dann gewesen, „Lüftungsmaßnahmen durchzuführen”.

Nennenswerte Sachschäden entstanden nicht, wie ein Sprecher der Ehrlich Brothers erklärte. Die Arbeiten an den neuen Illusionen für die bevorstehende Tour der Brüder konnten uneingeschränkt fortgesetzt werden.

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Die Ehrlich Brothers gelten als bekanntestes Magier-Duo Deutschlands und treten mit aufwendigen Zauber- und Illusionsshows auf. (dpa/mp)