Dschungelcamp: Umstrittener Reality-Star kurz vor Finale raus

Schreiattacken, bohrende Fragen: Reality-Star Ariel sorgte im Dschungelcamp immer wieder für Aufsehen – nun ist die 22-Jährige raus. Dafür nimmt unter anderem Gil Ofarim Kurs auf das nahende Dschungelcamp-Finale.

Eine in vielerlei Hinsicht prägende Figur der aktuellen Dschungelcamp-Staffel muss gehen: Reality-Star Ariel ist aus der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ geflogen. Die 22-Jährige aus Basel bekam am Freitagabend zu wenige Stimmen der Zuschauer, wie ihr die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen am Abend eröffneten. Die vor der Dschungelcamp-Staffel nur Insidern bekannte Reality-Teilnehmerin („Prominent getrennt“) wirkte konsterniert. Sie verpasste damit den Einzug ins Halbfinale.

Ariel hatte immer wieder Streit mit Gil Ofarim

Die 22-Jährige hatte dem Format seit dem Start vor zwei Wochen ihren Stempel aufgedrückt. Zum einen wurde sie immer wieder in Dschungelprüfungen gewählt, in denen sie zunächst sichtlich litt, was sich in Schreiattacken äußerte.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: U-Bahn-Mord: Geschichte eines sinnlosen Todes

Geschichte eines sinnlosen Todes Block-Prozess: Wird der Patriarch doch noch angeklagt?

Wird der Patriarch doch noch angeklagt? Streit um Haus-Sanierung: Erst Leerstand, jetzt Brandstiftung

Erst Leerstand, jetzt Brandstiftung Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Der große Transfer-Check & Khedira schwärmt vom neuen HSV

Der große Transfer-Check & Khedira schwärmt vom neuen HSV 28 Seiten Plan 7: Opern-Horror mit Donald Trump, Hype um Rap-Star Apache 207 & Ideen für Wochenendtrips

Vor allem aber wurde Ariel dafür bekannt, keinem Konflikt aus dem Weg zu gehen und bohrende Nachfragen zu stellen. Insbesondere setzt sie sich immer wieder mit dem Musiker Gil Ofarim und dessen Vergangenheit auseinander. 2021 hatte der Sänger deutschlandweit Schlagzeilen gemacht, als er sich bei Instagram als Opfer antisemitischer Äußerungen eines Hotelmitarbeiters darstellte. Später musste er seine Darstellung zurücknehmen.

Das könnte Sie auch interessieren: Ekel-Cocktails und Insekten-Snacks: Olivia Jones holt das Dschungelcamp auf den Kiez

Um den Einzug ins Finale kann Ariel nun nicht mehr kämpfen. Diese Chance bekommen stattdessen Ofarim, Simone Ballack, Samira Yavuz, Hubert Fella und Patrick Romer. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ endet am Sonntag. (dpa/mp)