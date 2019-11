Dramatischer Zwischenfall : Heidis GNTM-Team rettet Touristin am Strand in Costa Rica

Costa Rica -

Die gebürtige Bergisch Gladbacherin Heidi Klum (46) ist aktuell für ihre neue Staffel „Germany's next Topmodel” in Costa Rica unterwegs. Dort ist es am Freitag (8.11.) zu einem dramatischen Zwischenfall am Strand gekommen.

Neben Modelmama Klum sind nicht nur die Kandidatinnen und TV-Produktionsmitarbeiter vor Ort, sondern auch Sanitäter, die im Notfall schnell zur Stelle sind. Für eine Touristin war das nun die Rettung.

Dreharbeiten für „Germany's next Topmodel”: Touristin braucht Sanitäter

Mitten bei den Dreharbeiten ist es wohl zu einem Rettungseinsatz gekommen. Doch nicht eine von Heidis „Meedchen” kippte um, sondern eine Frau, die nichts mit der Castingshow zutun hat, profitierte von den Sanitätern, die für GNTM vor Ort waren.

In den Kommentaren unter einem Instagram-Video von Heidi Klum kommentierte der Sohn der Frau, die die Hilfe der Rettungskräfte in Anspruch nehmen konnte.

„Heidi, ich danke Ihnen, dass Sie heute mit einem Notarzt-Team am Strand waren. Sie haben meiner Mutter geholfen, die immer noch untersucht wird. Aber wahrscheinlich hatte sie einen leichten Herzinfarkt.” Darauf antwortete Heidi mit den Worten: „Meine Gedanken sind bei dir. Ich hoffe, dass es deiner Mutter bald besser geht.”

Später folgte dann das erleichternde Update des Mannes: „Alle Tests sind in Ordnung zurückgekommen. Kein Herzinfarkt und seit letzter Nacht ist sie wieder im Strandhaus und genießt ihren Urlaub. Nochmals ein großes Dankeschön an Sie und Ihr Team!”

Was genau vorgefallen war, ist nicht bekannt.

„Queen of Drags” startet am 14. November 2019

Am 14. November startet, noch vor der 15. Staffel „Germany's next Topmodel”, Heidis neue Show: „Queen of Drags”.

Die Jury neben Heidi Klum: Bill Kaulitz (30) und Conchita Wurst (31). Zehn Drag Queens aus Deutschland, Österreich und der Schweiz treten in Los Angeles auf der Bühne gegeneinander an.

Heidi Klum ist voller Vorfreude und zählt die Tage bis zum Start der Drag-Show. Auf Facebook schreibt sie: „Der Kampf ist leider nicht vorbei – es gibt immer noch Menschen , die Probleme mit Andersartigkeit haben. Ich nicht! Männer mit Make up? I LOVE IT!” (jba)