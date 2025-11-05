Doku über Rapper Haftbefehl wird zum Streaming-Hit

Platz eins in Deutschland, Österreich und der Schweiz – und 4,1 Millionen Abrufe innerhalb von sechs Tagen: Das ist die Bilanz der Doku „Babo – Die Haftbefehl-Story“, wie sich den Netflix-Wochencharts (27. Oktober bis 2. November) entnehmen lässt. Der erschütternd ehrliche Dokumentarfilm über den Rapper Haftbefehl wurde bei dem Streamingdienst am 28. Oktober veröffentlicht.

In den Top 10 landete der von Paco-Luca Nietsche und „Fack ju Göhte“-Star Elyas M’Barek produzierte Film ansonsten nur in Luxemburg. In den globalen Wochencharts der Kategorie „nicht englischsprachige Filme“ landet die Doku mit ihren rund vier Millionen Abrufen immerhin auf Platz vier.

Doku über Rapper Haftbefehl ist im deutschsprachigen Raum der Hit

Zum Vergleich: Kathryn Bigelows Atomraketenthriller „A House of Dynamite“ liegt bei den englischsprachigen Filmen auf Netflix derzeit weltweit vorn. Er sammelte in der Woche weitere 31,6 Millionen Abrufe. Seit seinem Start am 24. Oktober kommt er nun insgesamt auf mehr als 53 Millionen Abrufe.

Von solchen Zahlen ist Haftbefehl („Chabos wissen, wer der Babo ist“, „069“, „Russisch Roulette“) zwar weit entfernt. Aber die schonungslose Doku über ihn ist zweifelsohne ein Hit im deutschsprachigen Raum. Die sogenannte DACH-Region umfasst Deutschland (D), Österreich (A wie Austria) und die Schweiz (CH wie Confoederatio Helvetica).

Vom Plattenbau in die Spitze der Charts

„Babo – Die Haftbefehl-Story“ zeigt die Abgründe in der Biografie von Aykut Anhan, wie Haftbefehl bürgerlich heißt. Der Sohn kurdisch-türkischstämmiger Eltern wurde im südhessischen Offenbach bei Frankfurt/Main geboren.

Ende der Nullerjahre trat der heute 39-Jährige erstmals in Erscheinung. Für viele junge Menschen mit Migrationshintergrund wurde er zum wichtigsten Musiker Deutschlands.

Das könnte Sie auch interessieren: Den Nachbarn stinkt’s! Streit um Cannabis-Plantage – Betreibern fehlt Genehmigung

Die Doku (Regie: Juan Moreno und Sinan Sevinç) dreht sich um seine schwierige Familiengeschichte. Es geht um Straßenkriminalität, Ruhm, Depressionen und fast tödlichen Drogenkonsum. Der Film spannt einen Bogen vom Offenbacher Hochhausviertel Mainpark, in dem Anhan aufwuchs, über seinen Aufstieg als Hip-Hop-Star bis zu psychischen Problemen.

Prominente Weggefährten kommen ebenso zu Wort wie seine Frau Nina („Den Aykut liebe ich, den Haftbefehl nicht“). Am Ende der Doku spielt Haftbefehl ein Lied von Reinhard Mey ab („In meinem Garten“), das bei seinen Fans nun Kultstatus erreicht. (dpa)