Kommt ein Modern-Talking-Comeback? Dieter Bohlen hat eine erneute Zusammenarbeit mit seinem Kollegen Thomas Anders angedeutet.

Sie waren das Kult-Duo der 80er Jahre. Jetzt möchte Dieter Bohlen die Band Modern Talking noch einmal aufleben lassen. Dafür hat er sich bereits bei Thomas Anders gemeldet.

Dieter Bohlen (72) hat eigenen Worten zufolge seinem früheren Modern-Talking-Kollegen Thomas Anders (63) ein Angebot zur erneuten Zusammenarbeit gemacht. „Ich finde es Kinderkacke, wenn man seit vielen Jahren wegen irgendwas, was Thomas mal gemacht hat oder was ich gemacht habe, nicht zumindest mal darüber nachdenkt, unseren gemeinsamen Erfolg noch mal aufleben zu lassen“, sagte Bohlen der „Bild“.

Dieter Bohlen: Weltweites Interesse an Modern Talking

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Bohlen und Anders hatten in den 1980er Jahren als Pop-Duo mit Hits wie „You're My Heart, You're My Soul“, „Brother Louie“ oder „Cheri Cheri Lady“ große Erfolge. 1987 trennten sie sich im Streit. Ein Comeback gab es zwischen 1998 und 2003. Die beiden Musiker waren sich seitdem nicht mehr sehr grün.

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Dieter Bohlen erzählt von einem weltweiten Interesse, das es an Modern Talking gebe. Ihm seien von einem internationalen Konzert-Veranstalter zehn Auftritte angeboten worden, es habe Vorschläge zu einer Dokumentation über Modern Talking sowie zu einem Musical gegeben, sagte er. „Nicht ich allein bin Modern Talking. Wir beide sind Modern Talking. Deswegen habe ich Thomas gefragt, ob wir nicht wieder was gemeinsam machen wollen.“

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Der DSDS-Juror führt aus: „Die Idee mit dem Musical finde ich ganz gut, Thomas, glaube ich, auch. Bei möglichen gemeinsamen Auftritten sind wir noch unterschiedlicher Meinung. Ich möchte sie machen. Für die Fans und für unsere gemeinsame Geschichte.“

Modern Talking bei einem Auftritt im Jahr 2002 in Rostock – ein Jahr, bevor sie an gleicher Stelle ihr Comeback nach fünf Jahren beendeten. (Archivbild) Foto: Wulf Pfeiffer/dpa

Bohlen sieht vor allem im Ausland, etwa in Südamerika oder Osteuropa, große Erfolgsaussichten für Modern Talking. Doch auch in Deutschland könnten er und Anders im Zusammenschluss noch einmal gemeinsam Stadien füllen, vermutet er. „Es soll ja kein klassisches Comeback werden“, sagte er. „Eher ein Geschenk an unsere Fans, weltweit. Ein letztes gemeinsames Aufleuchten einer Band, die längst Pop-Geschichte ist.“

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Was hält Thomas Anders von der Idee?

Der Ball liege nun bei Anders, erklärte Bohlen. „Meine Hand ist ausgestreckt.“ Von Anders, der in Koblenz lebt und seit Jahren als Solo-Künstler unterwegs ist, gab es zunächst kein öffentliches Statement dazu.

Zum 40-jährigen Jubiläum von Modern Talking im Jahr 2025 hatte Bohlen nach Angaben von Anders allerdings eine Zusammenarbeit abgelehnt. Anders hatte damals die ersten sechs Alben des Duos neu aufgenommen. Damals sagte Anders, der Produzent habe beim Anwalt von Bohlen nachgefragt, ob er sich an diesem Projekt beteiligen wolle. „Das hat er abgelehnt“, sagte Anders. „Ich selber habe mit Dieter Bohlen seit vielen Jahren nicht mehr gesprochen.“

In der Talkshow „Kölner Treff“ sagte Anders im Februar auf die Frage, warum sich das Duo 2003 getrennt habe: „Es funktioniert mit uns einfach nicht. Wir sind menschlich so unterschiedlich.“ Was sie damals zusammengehalten habe, sei der Erfolg gewesen. Im Studio hätten er und Bohlen sich aber „immer fantastisch“ verstanden. (dpa/mp)