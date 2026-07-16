„Markus Lanz” ist die wohl am meisten diskutierte Talk-Sendung des deutschen Fernsehens. Jetzt macht der Talker vier Wochen TV-Ferien. Wer in der endenden Saison 2025/26 zu den Stammgästen zählte.

Elmar Theveßen sitzt in der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ im Studio. picture alliance / teutopress | -

Der ZDF-Talker Markus Lanz geht an diesem Donnerstag in die Sommerpause. Nach der Ausgabe in der Nacht vom 16. zum 17. Juli (23.25 Uhr bis 00.40 Uhr) ist einen Monat keine neue Sendung geplant. Los geht es dann nach den Ferien wieder am Dienstag, 18. August (22.45 Uhr).

Vergangenes Jahr hatte der Moderator bis zum 24. Juli gesendet. Er kehrte dann am 26. August wieder zurück. Die rund vierwöchige Sommerpause begann also etwa eine Woche später.

In der Saison 2025/26 (seit Ende August bis nun Mitte Juli) standen im ZDF-Programm 133 „Markus Lanz”-Sendungen. Etwa anderthalb Millionen Menschen schauen bei jeder Ausgabe linear spätabends zu.

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Er war der gefragteste Lanz-Gast

Der häufigste Gast der vergangenen etwa elf Monate ist der USA-Korrespondent und Leiter des ZDF-Studios Washington, Elmar Theveßen, gewesen. Er tauchte 18 Mal bei „Markus Lanz” auf.

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Dazu gibt das ZDF zu bedenken, dass wegen der vielen politischen Ereignisse in den Vereinigten Staaten in den letzten Monaten die Zuschaltung des Korrespondenten häufig tagesaktuell erfolgt sei und Theveßen oft nur in einem Teil der Sendung eine aktuelle Einschätzung beigesteuert habe.

So oft waren Eva Quadbeck, Robin Alexander und Karl Lauterbach da

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Auf jeweils elf Auftritte kamen Eva Quadbeck (Chefredakteurin des Redaktionsnetzwerks Deutschland/RND) und Kerstin Münstermann (Leiterin der „Rheinische Post”-Parlamentsredaktion).

Peter Neumann (Londoner Professor und Sicherheitsexperte) sowie Roderich Kiesewetter (CDU-Sicherheitspolitiker Oberst a. D.) absolvierten sieben Besuche bei Lanz.

Sechs „Markus Lanz”-Auftritte kann man seit Ende August bei Ulrike Herrmann („taz”-Wirtschaftsredakteurin), Julia Löhr („FAZ”-Wirtschaftsredakteurin) sowie Robin Alexander (Podcaster und „Welt”-Kolumnist) zählen.

Zu den Gästen, die fünfmal in der Sendung saßen, gehören Melanie Amann (Politikexpertin der Funke-Mediengruppe), Ex-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der EVP-Fraktionschef im EU-Parlament, Manfred Weber (CSU), sowie der CNN-Korrespondent Frederik Pleitgen und der „Table.Briefings”-Chefredakteur Michael Bröcker.

Vier Auftritte zählen beispielsweise die „Spiegel”-Kolumnistin Sabine Rennefanz und der Kriegsreporter und stellvertretende „Bild”-Chef Paul Ronzheimer.

Wie oft waren Beatrix von Storch und Sahra Wagenknecht zu Gast?

Dreimal bei Lanz waren etwa der Ex-Grüne und nun parteilose Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer, die „Zeit”-Redakteurin Mariam Lau und die Osteuropa-Expertin vom Deutschlandfunk, Sabine Adler.

Zu den Gästen mit zwei angenommenen Einladungen gehörten Güner Balci (Integrationsbeauftragte des Berliner Bezirks Neukölln), Felix Banaszak (Grünen-Co-Chef), Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) sowie die stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Beatrix von Storch.

Nur ein Mal bei „Markus Lanz” waren in der Saison 2025/26 zum Beispiel die Politikerin Sahra Wagenknecht (BSW) oder auch Markus Söder (CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident Bayerns). (dpa/mp)