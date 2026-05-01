Es wird eng bei GNTM: „Er steht sich selbst so sehr im Weg, dass es weh tut“

Mit dem Einzug in die Top 10 wird es bei den „GNTM“-Kandidaten hitzig. Der Druck steigt, die Konkurrenz ist gut und jeder möchte abliefern. Während fast alle Models sich dabei gegenseitig dennoch unterstützen, Tipps geben und einander gut zusprechen, zieht sich einer vollständig zurück. So kommt es zum Streit. Und so viel kann man verraten: Die Krallen werden ausgefahren.

„Germanys next Topmodel“ lässt in der aktuellen Folge die Affen aus dem Zoo. Nur Affen? Nein, auch Krokodile, Nashörner, Schwäne, Giraffen und ein Oktopus sind dabei. Um die Verwirrung zu nehmen: Den Models wird ein bestimmtes Tier zugeteilt. Sie müssen auf dem Laufsteg, die Energie dieses Tieres verkörpern.

Hamburger: „Verlieren macht keinen Sinn mehr“

Die Anspannung dabei ist groß. Schließlich geht es um den Einzug in die Top 10. Luis (24) aus Hamburg kommentiert nüchtern: „Jetzt bin ich schon so weit gekommen, jetzt macht Verlieren auch keinen Sinn mehr.“ Gut gesagt, Luis! Auf geht’s, erwecke den Affen in dir!

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Da jeder sein eigenes Tier zugewiesen bekommt, muss auch jeder unterschiedlich performen. Trotzdem grenzt sich Godfrey – mal wieder – selbst aus. Er übt in seinem Zimmer, verbarrikadiert sich in seiner Einsamkeit und zeigt mal wieder, wie egal ihm die anderen Teilnehmer sind. „Ich habe keine Lust auf falsche Freundschaften. Ich bin hier, um andere in den Schatten zu stellen.“

Luis (24) aus Hamburg tritt als Affe auf dem Laufsteg auf. ProSieben/Max Montgomery Luis (24) aus Hamburg tritt als Affe auf dem Laufsteg auf.

Dabei wirken die Freundschaften, die in der Villa entstanden sind, nicht falsch. Godfrey wirkt viel mehr paranoid. Er vertraut niemandem. Hinter jeder Ecke, hinter jedem Kandidaten erwartet er Verrat. „Godfrey tut mir leid“, sagt Alexavius dazu. Er fragt sich, was ihn dazu bewegt hat, so zu sein.

Als „GNTM“-Gastjuror ist diese Woche der Schauspieler Billy Porter da. Er schaut sich die Ideen der Models zu ihren Posen an und gibt Tipps. Und wer sagt, er möchte Porter alleine sprechen, um mit ihm seinen Lauf durchzugehen? Richtig, Godfrey. Die anderen Kandidaten sind sichtlich genervt, aber überrascht sind sie nicht. „Das ist halt Godfrey“, sagt Daphne. „Wir kennen ihn nicht anders.“

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Dabei hat doch Godfrey – der immer glaubt, andere würden ihm seine Ideen klauen – nichts zu befürchten bei einem Walk, wo jeder sein eigenes Ding machen soll. Er ist ein Krokodil, Daphne ein Skorpion. Und dennoch muss er sich ausgrenzen. Und nach über 20 Folgen, ist die Sympathie für diesen Mann, der ständig zwischen „Ich bin der Beste“ und „Ich will nur für mich alleine sein“ steht, doch sehr gesunken.

Godfrey läuft als Krokodil über den Laufsteg. ProSieben/Max Montgomery Godfrey läuft als Krokodil über den Laufsteg.

Auch auf seinem Instagram-Account kommentieren Zuschauer: „Ich mag ihn, aber er steht sich selbst so sehr im Weg, dass es weh tut.“

„GNTM“-Folge 21: Streit zwischen Alexavius und Godfrey

Als schließlich die männlichen „GNTM“-Models nach vorn zur Entscheidung gerufen werden, fragt Heidi Klum Alexavius, wen er bei dem Fotoshooting am stärksten und am schwächsten fand. Da sagt er: „Ich finde, Godfrey ist ein tolles Model, aber er ist bei dem Shooting untergegangen.“

Daphne (unten, Mitte) beim Fotoshooting. Von Godfrey als Einzelgänger ist sie wenig überrascht. ProSieben/Max Montgomery Daphne (unten, Mitte) beim Fotoshooting. Von Godfrey als Einzelgänger ist sie wenig überrascht.

Bei dem Fotoshooting diese Woche konnten sich die Kandidaten auf Bildschirmen beim Posieren beobachten. Das jeweilige Model stand nicht alleine vor der Kamera, sondern wurde zusammen mit anderen Models, die nicht zum „GNTM“-Kandidat:innenkosmos gehören, abgelichtet. Als Zuschauer kann man Alexavius’ Einschätzung zu Godfreys Performance durchaus nachvollziehen. Er stach wirklich nicht heraus.

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Godfrey geht Alexavius daraufhin im Backstage an. Er habe keine Ahnung davon, was gut aussehe und was nicht. „Ich habe gesagt, du modelst gut. Es war nicht persönlich gemeint“, verteidigt sich Alexavius, der schließlich von der Modelmama mit dieser Frage konfrontiert wurde. Doch Godfrey läuft störrisch umher, schaut Alexavius kaum an und verhält sich, wie Alexavius kommentiert, nicht seinen 34 Jahren entsprechend in dieser Diskussion. Sie gehen im Streit auseinander – aber beide in die nächste Runde. Ob es da nochmal krachen wird?