Diese beiden Österreicher werden den ESC in Wien moderieren

Von „Let’s Dance“ zum ESC: Victoria Swarovski übernimmt die Moderation des Song Contests in Österreich. An ihrer Seite führt ein Schauspieler, der oft komische Charaktere spielt, durch die Shows.

Victoria Swarovski und Michael Ostrowski werden den diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) in Österreich im Mai moderieren. Das teilte der Veranstalter mit, der öffentlich-rechtliche TV-Sender ORF. Die Fernsehmoderatorin Swarovski ist in Deutschland unter anderem für ihre Moderation der RTL-Tanz-Show „Let’s Dance“ bekannt. Michael Ostrowski ist Schauspieler, unter anderem im Film „Der Onkel“ (2022).

ESC 2026 in Wien: Neun Liveshows geplant

Es handelt sich um insgesamt neun Liveshows – das Finale am 16. Mai, zwei Halbfinal-Events am 12. und 14. Mai sowie zu jedem Termin zwei Pre-Shows, die als Probedurchlauf und zur Jury-Bewertung dienen.

Sie freue sich „unfassbar“, sagte Swarovski laut Pressemitteilung. „Als die Anfrage kam, musste ich im ersten Moment zweimal hinschauen. Aber mir war klar, dass ich sofort zusagen muss und mich dieser Herausforderung stellen will“, wird die 32-Jährige zitiert. Ostrowski freut sich seinen Worten zufolge auf die Partnerschaft auf der Bühne: „Victoria ist eine tolle Partnerin, und ich bin überzeugt davon, dass wir das gemeinsam super schaukeln werden.“

Von „Let’s Dance“ zum ESC

Swarovski stammt aus der gleichnamigen österreichischen Kristallunternehmer-Familie. Ihre ersten Schritte im Showbusiness tat sie als Sängern. Mit ihrem Sieg bei der TV-Tanzshow „Let’s Dance“ wurde sie 2016 einem breiteren Publikum bekannt. Es folgten hochkarätige Engagements als Jurorin und Moderatorin im Fernsehen, darunter für „Das Supertalent“ und „Let’s Dance“.

Ostrowski ist ein gefragter Darsteller, wenn es um schräge und komische Charaktere geht. In der ARD-Reihe „Ein Krimi aus Passau“ verkörpert er einen österreichischen Privatdetektiv. Auch in der Serie „Vier Frauen und ein Todesfall“ gehörte er zum Stammpersonal.

Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren gemeinsam

„Victoria und Michael sind ein frisches Paar, das man so noch nicht erlebt hat“, sagte ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz laut Mitteilung. Beide seien mit großer Leidenschaft für den Song Contest hervorragende „Botschafter für die Sache“. Und sie gab ein Versprechen ab: Die beiden würden „mit ihrer Performance noch lange in bester Erinnerung bleiben.“

Das könnte Sie auch interessieren: Zoff um Teilnahme: Er tritt für Israel beim ESC an

Die Fußstapfen sind allerdings auch groß: Gut angekommen war die Moderation im vergangenen Jahr von Michelle Hunziker, Sandra Studer und Hazel Brugger. Letztere bekam für ihre Moderation gar eine Sonderauszeichnung des Deutschen Comedypreises. (mp/dpa)