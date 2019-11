„Die Geissens“: Carmen ruft Heilpraktiker, das bringt Robert auf lukrative Idee

Köln/Abu Dhabi -

Jetset, Glamour und Luxus sind zurück: „Die Geissens“ sind aktuell mit ihrer neuen Staffel im TV zu sehen (montags, 20.15 Uhr, RTL2) – und die Millionärsfamilie lässt es mal wieder ordentlich krachen.



Die Geissens: Robert wittert neue Geschäftsidee

In der neuesten Folge (11. November 2019) sind die Geissens in Südafrika unterwegs. Dort treffen sie auf einen einheimischen Heilpraktiker. Und der bringt Millionär Robert gleich auf eine Geschäftsidee.

Carmen hat den Heilpraktiker ins Ferienhaus kommen lassen und erklärt erstmal, was der so macht. „Das sind Heilpraktiker. Die arbeiten nur mit ihren Kräften, mit ihren Händen, mit ihrer Energie und wir haben eigentlich quasi so ‘nen Arzt da und direkt den Apotheker dabei.“

Robert kann das nicht so ganz ernst nehmen, als der Heilpraktiker seine Vorfahren beschwört, ruft er dazwischen: „Wat is dat? Wo kommen die her?“ Carmen: „Ich muss meinem Ehemann erklären…“ Robert: „…Ja, was hier abgeht!“

Carmen erklärt Robert, dass sie spirituelle Ärzte eingeladen hat – und ein Witz seiner Gattin lässt Roberts Geschäftssinn wach werden.

Robert: „Was sollen die heilen?“

Carmen: „Die Handysucht von Davina.“ (lacht) „Meine Schulterprobleme...“

Robert: „Das soll was werden?“

Carmen: „Ja, die Handyprobleme gehen nicht weg.“

Robert: „Wenn der die Handyprobleme lösen kann, ist das ein riesen Geschäft!“

Doch daran dürfte selbst der Heilpraktiker mit Hilfe seiner Vorfahren scheitern. Die lukrative Idee dürfte an der Umsetzung scheitern...

Die Geissens: Robert Geiss von Bär verletzt

In der 2. Folge (21. Oktober 2019) kommt es zu einem blutigen Zwischenfall: Robert, Carmen, Davina und Shania besuchen den Privatzoo eines Scheichs in Dubai. Und hier kommen sie den wilden Tieren gefährlich nahe. Robert füttert sogar einen Bären – aber hat nicht mit den scharfen Krallen des Vierbeiners gerechnet.

Robert Geiss füttert einen kleinen Bären, hat aber nicht mit dessen scharfen Krallen gerechnet. RTLZwei Foto:

Zunächst scheinen sich die beiden gut zu verstehen.

Robert: „Warum muss ich das denn jetzt machen? Ich habe ja schon meine Kinder nicht gefüttert! Aber Krallen hat der ganz schön…“

Carmen (ganz entzückt): „Mich kannst du damit ja… ich bin ja bei sowas… Ach Robert! Ist das schön?“

Robert: „Ja. Aber stark ist der!

Carmen: „Kuck mal wie er dich ankuckt!“

Robert zum Bären: „Schmeckt es gut?“

Klar, dass der Bär immer mehr will... Gierig klettert er er an Robert hoch und setzt auf der Suche nach Futter seine Krallen ein.

Carmen: „Der arme Robert hat schon Schmerzen!“

Robert: „Kuck mal wie sich die Nägel bei mir reingreiffen. Ich glaub ich spinn!“

Carmen: „Der hat dich besonders lieb!“

Robert: „Jedes Mal, wenn der sich bewegt geht die Kralle tiefer rein.“

Robert (zeigt seine blutige Hand): „Der Bär!! Was soll ich machen? Ich habe doch gesagt, der hat da rein gegriffen.“

Robert Geiss zeigt seine verletzte Hand. RTLZwei Foto:

Mit wilden Tieren sollte man sich eben nicht anlegen.

„Die Geissens“: Shitstorm nach Moschee-Video

In Folge eins (14. Oktober 2019) der Staffel ging es nach Abu Dhabi: Aber noch bevor an Entspannung zu denken ist, gibt es schon den ersten Ärger.

Denn: Die Geissens wollen sich eine Immobilie in der Wüstenstadt zulegen und Robert lässt sich zu einem Instagram-Post hinreißen, der hohe Wellen schlägt. „Seit vier Jahren reise ich jetzt hier schon durch Dubai und suche eine Immobilie. Heute habe ich sie gefunden. Wo? In Abu Dhabi. Und sogar mit Live-Musik“, sagte Robert in dem Clip und schwenkte sein Handy dann auf die Scheich-Zayid-Moschee.Dafür kassierte Robert Geiss einen heftigen Shitstorm, sogar DSDS-Juror Pietro Lombardi schaltete sich ein (hier lesen).

Die Geissens: Das sagt Robert Geiss zum Shitstorm wegen Moschee-Video

Gedreht wurde das Ganze bereits im Februar, gegenüber uns äußert sich der Millionär jetzt zu den Vorkommnissen. „Ich finde es schade, dass mein Post so negativ aufgefasst wurde. Das ist mein Humor, dazu stehe ich“, erklärt er. Allerdings: Das Video hatte er nach kurzer Zeit gelöscht. Hat ihn der Shitstorm etwa doch beschäftigt? „Davon lasse ich mich nicht beeinflussen. Wenn man in der Öffentlichkeit steht, muss man kritikfähig sein. Vieles bekomme ich ja gar nicht zu lesen“, sagt er.

Dennoch: Auch die Töchter Davina (16) und Shania (15) bekommen immer häufiger Hass im Netz ab. Die haben sicher nicht so ein dickes Fell wie der Millionär – wie kann man sie schützen? Carmen sagt uns: „Ich sage ihnen immer, sie sollen sich nicht alles zu Herzen nehmen. Es wird immer Menschen geben, die einen kritisieren – gerade in Zeiten von Social Media.“

Hier lesen: Shitstorm für Shania Geiss –protziges Foto sorgt für mächtig Ärger

Robert und Carmen Geiss: Zoff um Auto-Unfall

Zoff gibt es bei den Geissens aber auch untereinander – vor allem, als bei einem Unfall auch noch das Auto beschädigt wird und Carmen und Robert über die Schuldfrage diskutieren. Ist die denn inzwischen geklärt? „Ja natürlich, Carmen wars“, grinst Robert. „Ach Roooooobeeeert“, schreitet sie direkt ein: „Wie soll ich denn sehen, ob der Heckspoiler noch Platz unterm Carport hat! Du als Fahrer warst eindeutig schuld.“

Das Millionärspaar Robert und Carmen Geiss RTLzwei Foto:

Schuldfrage also weiter ungeklärt, der Zoff war aber eigentlich schnell vorbei. Robert: „Ja das Gute an meiner Frau ist: die hat das dann auch immer ziemlich schnell wieder vergessen.“ Carmen: „Naja, ich weiß ja, wie ich meinen Mann nehmen muss!“

Zumal es sich bei dem Auto ja eh um einen Mietwagen samt Vollkasko-Versicherung handelte. (sku)