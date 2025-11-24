Deutscher Hollywood-Star Udo Kier in Kalifornien gestorben

Der deutsche Schauspieler Udo Kier ist gestorben. Der Hollywood-Star starb am Sonntag im Alter von 81 Jahren im kalifornischen Palm Springs, wie sein Management in Los Angeles der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Der US-amerikanische Fotograf Ron Galella gedachte Kier auf Instagram. Er schrieb: „Fast 60 Jahre lang war dieser Mann in über 220 Filmen zu sehen und hat jeden einzelnen davon allein durch seine Anwesenheit besser gemacht. Er war ganz unverfälscht er selbst und einfach … furchtlos. Wir werden ihn sehr vermissen.“

Im Laufe seiner Karriere war Kier an mehr als 200 Filmen beteiligt gewesen. Zu seinen bekanntesten Filmen zählt „Armageddon“ von Michael Bay aus dem Jahr 1998. Seit den 1990er Jahren lebte der gebürtige Kölner in Kalifornien. (dpa/mp)