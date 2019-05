Deutliche Worte: Sarah Lombardi hat neuen TV-Job, Ex Pietro hat klare Meinung

Köln -

Sarah Lombardi (26) verdient ihr Geld normalerweise als Sängerin und Influencerin auf Instagram. Doch nun kommt noch eine Geldquelle für die junge Mutter hinzu – und mit diesem neuen Job hat sie einen ganz großen Deal an Land gezogen.

An der Seite von Dieter Bohlen wird die 26-Jährige in der neuen Staffel von „Das Supertalent“ in der Jury sitzen. Das gab RTL jetzt in einer Pressemitteilung bekannt. Mit dabei ist natürlich auch wieder die Laufsteg-Legende Bruce Darnell (61). Damit tritt Sarah Lombardi in die Fußstapfen von Stars wie Sylvie Meis (41), die in der vergangenen Staffel noch neben den beiden Herren Platz genommen hatte, und Michelle Hunziker (42).

Wie hoch die Gage für sie als Jurorin ist, ist offiziell nicht bekannt. Jedoch ist eindeutig anzunehmen, dass es sich dabei nicht um einen Hungerlohn handeln wird.

Sarah Lombardi beim „Supertalent“: Das sagt Dieter Bohlen

Und für Dieter Boheln, der Sarahs Ex Pietro (26) übrigens bereits vor einem halben Jahr um Erlaubnis gefragt haben soll, ist der Neuzugang perfekt: „Ich freue mich total auf Sarah. Sie ist eine Mega-Sängerin, hat bewiesen, dass sie super tanzen kann und selbst auf dem Eis ist sie die Königin.“



Er kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus: „Wer kann besser beurteilen, wie man sich als Kandidat fühlt? Sie hat einfach alles, was eine emotionale, natürliche Jurorin mitbringen sollte.“

Ex-Gatte Pietro gönnt Sarah übrigens den Erfolg: „Ich gönne Sarah von Herzen das Beste und Dieter und ich sind ein unzertrennliches Team.“

Sarah Lombardi und Dieter Bohlen seit langem befreundet

Die junge Mutter kennt Dieter Bohlen (65) schon viele Jahre. Gemeinsam mit Pietro nahm sie 2011 an der Casting-Show DSDS teil.



Zusammen standen sie im Finale, Pietro holte damals den Sieg. Bohlen verkündete zudem in der Final-Show, dass er die Eheringe des Liebespaares bezahlen werde.

Offenbar führen alle Wege zu Bohlen. Denn nicht nur Sarah ist wieder beim 65-Jährigen gelandet. Ihr Ex hat an Bohlens Seite als Juror in jüngsten Staffel der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ gesessen – und das wird auch in der nächsten Staffel so bleiben.

„Das Supertalent“: Jetzt noch für das Casting bewerben

Die Casting-Shows für „Das Supertalent“ werden zwischen 10. August und 24. August 2019 im Metropol Theater in Bremen aufgezeichnet. RTL zeigt die 13. Staffel der Talentshowreihe dann ab September 2019 im TV.

Die Termine und die Orte, in denen man noch spontan am Casting teilnehmen kann, haben wir für Sie in dieser Übersicht:

Köln – am 24.05.2019 und 25.05.2019 von 12 bis 20 Uhr. Wo? MMC Studio 35 / Coloneum (Am Coloneum 1 in 50829 Köln)

– am 24.05.2019 und 25.05.2019 von 12 bis 20 Uhr. Wo? MMC Studio 35 / Coloneum (Am Coloneum 1 in 50829 Köln) Stuttgart – 1.6.2019 von 12 bis 20.00 Uhr. Wo? Park Inn by Radisson Hotel (Hauptstätter Straße 147 in 70178 Stuttgart)

Außerdem kann man sich online direkt bei Ufa bewerben. Hier geht es zur Anmeldung.

