„Dawson’s Creek“-Star gestorben: Krebs hat die Familie ruiniert

Nach dem Tod von „Dawson’s Creek“-Star James Van Der Beek kämpft seine Familie nicht nur mit der Trauer, sondern auch mit massiven finanziellen Sorgen. Eine GoFundMe-Kampagne sammelte mehrere Hunderttausend Euro, um Witwe Kimberly und die sechs Kinder zu unterstützen.

Nach dem Tod von „Dawson’s Creek“-Star James Van Der Beek steht seine Familie nicht nur emotional, sondern auch finanziell vor großen Problemen. Nur kurze Zeit nach seinem Tod wurde eine GoFundMe-Spendenaktion „Support for James Van Der Beek’s Family“ gestartet. Laut der Seite wurden inzwischen fast 1,2 Millionen Euro von über 22.000 Spendern gesammelt – und es dürften noch mehr werden.

GoFundMe-Kampagne für James Van der Beek

In der Beschreibung heißt es, die langen und teuren medizinischen Behandlungen sowie die andauernde Krebs-Krankheit hätte die Familie „aus den eigenen Mitteln gezahlt“. Die Kampagne wurde von einem Bekannten im Namen von Van Der Beeks Ehefrau Kimberly eingerichtet, um der Familie zu helfen, laufende Rechnungen, Lebenshaltungskosten und die Schulbildung der sechs Kinder zu decken. Sie betont, dass die Familie hart daran arbeitet, im eigenen Zuhause zu bleiben, um während dieser schweren Zeit wenigstens etwas Stabilität für die Kinder zu sichern.

Familie „finanziell ruiniert“

Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, sei die Familie durch die teuren Behandlungen „finanziell ruiniert“ worden. Demnach hätten Freunde die Initiative ergriffen, um Witwe Kimberly und die Kinder in dieser schwierigen Situation zu unterstützen. Insgesamt sollen umgerechnet 1,3 Millionen Euro gesammelt werden.

Die Teenieserie „Dawson’s Creek“ lief um die Jahrtausendwende und begleitete über 128 Folgen eine Clique in dem fiktiven Küstenort „Capeside“. James Van Der Beek spielte den Titelhelden Dawson, die junge Katie Holmes verkörperte seine Jugendfreundin Joey. Auch der spätere Hollywoodstar Michelle Williams spielte eine der Hauptrollen.