Das bisher erfolgreichste Album 2026 in Deutschland stammt von einer Band aus Düsseldorf. In den Single-Halbjahrescharts landet dagegen eine Frischvermählte ganz vorn.

Der bisherige Hit des Jahres 2026 in Deutschland ist ein schon im Oktober 2025 veröffentlichter Popsong. Der Ohrwurm „The Fate of Ophelia“ von Megastar Taylor Swift (36) landete in den Halbjahrescharts (meint eine Auswertung der ersten 27 Wochen) auf Platz eins, wie GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts am Mittwoch mitteilte.

Bei den Alben schafft es demnach die Düsseldorfer Rockband Die Toten Hosen auf den ersten Platz – mit „Trink aus, wir müssen gehen!“. Es soll das 16. und auch letzte Studioalbum der Gruppe sein. „Campino und Co. verweisen die K-Pop-Boygroup BTS („Arirang“, Platz zwei) und Popsänger Harry Styles („Kiss All The Time. Disco, Occasionally.“, Platz drei) auf die weiteren Plätze“, teilte GfK Entertainment mit.

Michael Jackson posthum in den Charts

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Durch den Erfolg des Biopics „Michael“ im Kino habe der 2009 gestorbene „King of Pop“ Michael Jackson posthum drei Alben in der Halbjahresauswertung 2026 untergebracht, nämlich „Thriller“ (Platz neun), „Bad“ (Platz 46) und „Number Ones“ (86).

In den Single-Halbjahrescharts habe Taylor Swift, die vergangenes Wochenende mit ihrer Hochzeit in New York mit dem American-Football-Star Travis Kelce Schlagzeilen machte, neben dem Spitzenreiter „The Fate Of Ophelia“ auch ihren Track „Opalite“ an 13. Stelle untergebracht.

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Platz zwei in den Single-Halbjahrescharts geht an einen elf Jahre alten Hit: an „Lush Life“ von der schwedischen Sängerin Zara Larsson. Im März (eine Woche) und April (zwei Wochen) stand das Lied insgesamt drei Wochen auf Platz eins der Charts. Auslöser für den plötzlichen Nummer-eins-Hit-Erfolg war ein viraler Hype rund um die 2016er-Nostalgie sowie ein millionenfach geteiltes Video. Darin performte ein Fan während Larssons aktueller „Midnight Sun Tour“ gemeinsam mit der Sängerin in Amsterdam auf der Bühne eine Choreo zu dem Song.

„Lush Life“: Emotionale Performance aus Amsterdam

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Das optimistische „Lush Life“ war einst im Herbst 2015 in die Charts eingestiegen, stand viele Wochen in den Top Ten und war dann neun Jahre nicht platziert, wurde dann aber durch ein TikTok-Video wieder populär. Die emotionale Performance aus Amsterdam entwickelte sich zu einem globalen Streaming-Treiber. Sie begeisterte offenbar sowohl langjährige Fans als auch eine neue Generation von Hörerinnen und Hörern.

Die beliebtesten deutschsprachigen Lieder in den Halbjahrescharts 2026 kommen von Zartmann („Tau mich auf“, Platz 14) und MilleniumKid & JBS („Vielleicht Vielleicht“, Rang 16). Der virale Superhit „Gut genug“ steht derweil nur auf Platz 53 in den Halbjahrescharts. Er wurde erst im Mai veröffentlicht, hatte also viel weniger Zeit, gestreamt und gekauft zu werden, als Songs, die schon seit Anfang des Jahres auf dem Markt waren.

Nummer-eins-Hit „Gut genug“ hatte noch nicht so viel Zeit

Die Zusammenarbeit des Berliner Produzententeams Kitschkrieg mit dem Velberter Duo Blumengarten und der Rapperin Shirin David erreichte Ende Juni für zwei Wochen Platz eins der Charts.

Das Lied ist ein weltweites Internetphänomen: Vor allem in den USA ging der Song in Social Media viral. Superstars wie Wiz Khalifa, Lizzo oder Steve Lacy griffen den Track öffentlich auf. Es gibt viele Memes und Reels.

Es ist vor allem der nur ein paar Sekunden lange kurze Refrain von Blumengarten-Sänger Rayan, der in hohem Falsett die tröstenden deutschen Worte „Du bist gut genug“ intoniert und das Lied zum Kult gemacht hat. Das scheint, wenn man es denn versteht, sehr gut in den Zeitgeist zu passen. Eine positive, unterstützende Botschaft in Zeiten von Optimierungswahn.

Halbjahreshit kann am Ende auch der Hit des Jahres sein

Im vergangenen Jahr war der Halbjahreshit später auch der Hit des Jahres: „Wackelkontakt“ von Oimara. Bei den Alben lag zur Jahresmitte 2025 die Band Linkin Park vorn („From Zero“), am Ende des Jahres dann Taylor Swift mit „The Life Of A Showgirl“. Auch 2024 hatte Swift den Sieg in den Album-Jahrescharts errungen, und zwar mit „The Tortured Poets Department“. (dpa/mp)

Halbjahres-Charts 2026 der Singles - Top 5:

„The Fate Of Ophelia“ von Taylor Swift „Lush Life“ von Zara Larsson „Where Is My Husband!“ von Raye „Golden“ von Huntr/x („KPop Demon Hunters“-Cast) „Ordinary“ von Alex Warren

Halbjahres-Charts 2026 der Alben - Top 5: