Das macht Gil Ofarim mit seinem Geld vom Dschungelcamp

Gil Ofarim ist der (umstrittene) Gewinner der 19. Staffel des RTL-Dschungelcamp. Und jetzt verrät er, was er mit dem gewonnenen Geld vorhat: Er will Schulden abbezahlen und sich eine Wohnung in der Nähe seiner Kinder nehmen.

Gil Ofarim will das Geld, das er mit seiner Teilnahme am RTL-Dschungelcamp verdient hat, unter anderem für eine Bleibe in München in der Nähe seiner Kinder ausgeben. Das sagte der Sänger in einem Interview mit Frauke Ludowig, das Teil der RTL+-Dokumentation „Der Fall Gil Ofarim“ ist. Er erhalte eine Antrittsgage und 100.000 Euro für den Sieg als Dschungelkönig, sagte der 43-Jährige. Wie viel Gage er erhielt, ist nicht bekannt.

Er will wieder für seine Kinder da sein

Auf die Frage, was er mit dem Geld plane, sagte der Sänger: „Ich kann Rechnungen bezahlen und noch vieles mehr. Das, was ich mir mehr als alles andere gewünscht habe: mir eine Bleibe in München zulegen.“

Er wolle den Umgang, den er bis vor einem Jahr mit seinen Kindern gehabt habe, wieder aufnehmen: „eine Woche bei mir, eine Woche bei meiner Ex-Frau. Ich habe es meinen Kindern versprochen, dass es nur eine kurze Zeit ist. Es war jetzt ein Jahr.“ Ofarim hat zwei Kinder.

Der Dschungelkönig hat mehrere Tausend Euro Schulden

Der Musiker schuldet dem Mitarbeiter eines Leipziger Hotels noch 20.000 Euro Schadenersatz. 2021 hatte er sich bei Instagram als Opfer antisemitischer Äußerungen des Mannes dargestellt. Später erwiesen sich diese Vorwürfe als falsch. Ofarim nahm seine Darstellung in einem gegen ihn geführten Verleumdungsprozess zurück und entschuldigte sich.

Diese 20.000 Euro will Ofarim nun begleichen. Die Frist dafür ende am 31. Dezember, sagte er. Auch ohne das Geld aus dem Dschungelcamp hätte er die Zahlung demnach beglichen: „Ich hätte es auch überwiesen, ich hätte mich drum gekümmert.“ (dpa/mp)