Das kommt überraschend! Pamela Anderson würde gerne ihren Nachnamen wechseln

Schauspielerin Pamela Anderson wünscht sich einen anderen Nachnamen. Das hat auch mit ihrer Beziehung zu ihrem Großvater zu tun, wie sie erzählt.

Pamela Anderson würde gerne mit einer Namensänderung zu ihren finnischen Wurzeln zurückkehren. „Manchmal möchte ich nicht Pamela Anderson sein“, sagte die 58-Jährige der Zeitschrift „Vogue Scandinavia“. Stattdessen möchte sie wieder den Nachnamen annehmen, den ihre Familie der Zeitschrift zufolge vor ihrer Migration von Finnland nach Kanada hatte: „Ich möchte Pamela Hyytiäinen sein“, erklärt Anderson. „Ich würde gerne meinen Namen ändern, aber sie lassen mich nicht.“

Anderson lernte von ihrem Großvater Finnisch

Genaueres dazu erklärte Anderson nicht. Laut „Vogue Scandinavia“ hieß ihr finnischer Großvater Herman Hyytiäinen, bevor die Familie ihren Namen zu Anderson änderte, um nordamerikanischer zu klingen. „Er war der Mensch, der mir in meinem Leben am nächsten stand“, sagte Anderson der Zeitschrift zufolge mit Blick auf Hyytiäinen. Demnach lernte Anderson als Kind von ihrem Großvater auch Finnisch, was sie später jedoch verlernte.

Anderson wurde an der Seite von David Hasselhoff durch die 90er-Jahre-Serie „Baywatch“ über Rettungsschwimmer von Malibu berühmt. Große Aufmerksamkeit und viel Lob bekam sie für ihre Hauptrolle in dem Drama „The Last Showgirl“ (2024), zuletzt war sie auch an der Seite von Liam Neeson in einem neuen „Die nackte Kanone“-Film zu sehen. (dpa)