GNTM-Finale: „Mehr Panik“, jede Menge Schampus und wer hat jetzt eigentlich gewonnen?

Pyrotechnik, glitzernde Outfits und ganz viel Champagner. So startet und endet das Finale der 21. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“. Um die Titel kämpfen Aurélie, Daphne und Anna sowie Ibo, Godfrey und Tony. Und die müssen sich in einem Wettkampf beweisen, der vor Hollywood und Hektik nur so trieft.

15 Wochen dauert die aktuelle Staffel „Germany’s Next Topmodel“ jetzt schon. Eine lange Zeit, um sich mit Heidi Klum und ihrem stets etwas zu doll ausgeleuchteten Gesicht zu beschäftigen. Der Cast ist über die Jahre erfrischenderweise diverser geworden, aber Heidi Klum mit ihren 52 Jahren nicht älter – zumindest, wenn es nach den ProSieben-Kameras geht.

Ein kurzer Rückblick auf die Staffel – diese Aufgabe war besonders peinlich

Dieser wöchentliche Tauchgang in ein Universum aus hohen Schuhen, knappen Höschen und Glitzer hatte seine Höhen und Tiefen. Ein erinnerungswertes Highlight des Fremdschams war das Casting zum Musikvideodreh von Beatrice Egli. Ein Lowlight: Das vermeintliche Medientraining der Kandidaten, das nur aus Vorführeffekten bestand; echte Lerneffekte hingegen suchte man vergeblich.

ProSieben/Daniel Graf Modelmama Heidi Klum (52) bei Auswahlverfahren der Kandidatinnen der Staffel. Modelmama Heidi Klum (52) bei Auswahlverfahren der Kandidatinnen der Staffel.

ProSieben/Daniel Graf Die einen als Dämonen, die anderen als Engel, sowie Kandidatin Aurélie. Die einen als Dämonen, die anderen als Engel, sowie Kandidatin Aurélie.

ProSieben/Max Montgomery Alexavius (22) läuft beim finalen „GNTM“-Walk als einziger Mann auf High Heels. Alexavius (22) läuft beim finalen „GNTM“-Walk als einziger Mann auf High Heels.

ProSieben/Marina Geckeler Ibo (21) überzeugt beim McDonald’s-Casting von sich mit seiner positiven Art. Ibo (21) überzeugt beim McDonald’s-Casting von sich mit seiner positiven Art.

ProSieben/Max Montgomery Tony weint nach einer Videobotschaft von Julia. Tony weint nach einer Videobotschaft von Julia.

ProSieben/Max Montgomery ProSieben Moderator Christian Düren nimmt die „GNTM“-Kandidaten ins Verhör. ProSieben Moderator Christian Düren nimmt die „GNTM“-Kandidaten ins Verhör.

ProSieben/Max Montgomery Godfrey läuft als Krokodil über den Laufsteg. Godfrey läuft als Krokodil über den Laufsteg.

ProSieben/Max Montgomery Kandidatin Anna kurz vor dem Auftritt auf dem Laufsteg. Kandidatin Anna kurz vor dem Auftritt auf dem Laufsteg.

Und nun stehen sie da. In einem Theater in Los Angeles und tun so, als wäre dieses Finale nicht vorab gedreht, sondern live. Schade, dass der Schnitt einem so die peinlichen Momente klaut, die das Finale auf der einen Seite kaum erträglich, aber auf der anderen auch ganz sympathisch machen. Stattdessen steht es ganz im Zeichen von Hollywood: Film, die 60er-Jahre und einer Menge Starpower. Im Publikum finden sich Charlie-Chaplin- und Elvis-Lookalikes.

Kurze Entscheidungen und lange Actionszenen bei „GNTM“

Diese letzte Episode ist durchsetzt von Pausen. Mehr Pausen, als eine normale Folge sie je hatte. Die prominenten Gäste – Demi Lovato, Sharon Stone, Nicole Scherzinger – kommen und gehen im fliegenden Wechsel. Dafür, dass das Finale aufgezeichnet ist, wirkt es sehr hektisch und chaotisch.

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Und die Aufgaben, vor die die verbleibenden Kandidaten gestellt werden, reihen sich in die Geschichte komischer Herausforderungen dieser Sendung ein. Zunächst laufen sie in Skiklamotten durch ein künstliches Schneegebiet. Dann müssen sie vor dem Greenscreen eine Verfolgungsszene nachstellen. Moderiert wird das Ganze von „GNTM“-Urgestein Thomas Hayo. „Mehr Panik!“, ruft er. „Lauf schneller! Jetzt rechts abbiegen!“ Währenddessen kippt sich einer der Gäste ständig Schampus nach. Was für eine Sendung!

Bei der ersten Entscheidung fliegen Daphne und Tony raus. Begründet wird die Entscheidung nicht, denn schon geht es weiter in die nächste Sequenz. Schnitt folgt auf Schnitt auf Schnitt. Für echte Emotionalität hat diese Folge keinen Platz. Als Zuschauer schafft man es kaum, den forcierten Emotionen hinterherzukommen, geschweige denn sich für die Kandidaten zu freuen.

Statt Freude oder Trauer zu empfinden, wird man von einer Szene in die nächste geschleudert. So stellt sich kurz nach dem Ausscheiden von Daphne und und Tony die Frage: Was wäre ein Finale ohne Stunts? Stolz verkündet Klum, dass ihre Models die Stunts selbst machen. Zwei Sekunden später seilen sich Godfrey und Ibo aus der Höhe ab. Thema: James Bond. Wieso? Ratlosigkeit herrscht vor dem Fernseher.

Die Sieger von „GNTM“ 2026 stehen fest

Wieder ein Schnitt und schon stehen Anna und Aurélie an der Seite von Heidi. Händchenhaltend warten sie auf die große Entscheidung. „Wer wird ‚Germany’s Next Topmodel‘ 2026?“ wiederholt Klum gefühlte fünfmal. Dann reißt sie Aurélies Hand hoch und kürt sie zur Siegerin. Kurzer Moment der Freude und … Pause!

Aurélie und Ibo – die glücklichen Gewinner der 21. Staffel von „GNTM“. ProSieben/Max Montgomery Aurélie und Ibo – die glücklichen Gewinner der 21. Staffel von „GNTM“.

Weiter zu den Männern. „Für einen von euch wird der Traum gleich Realität“, sagt Heidi Klum. „Man, habt ihr mir das schwer gemacht. Es gibt keine Verlierer, ihr habt das beide toll gemacht.“ Und dann fliegt Ibos Hand in die Luft und seine Freunde stürmen vor Begeisterung die Bühne. Und damit gewinnen Aurélie und Ibo die Sendung und 100.000 Euro. Glückwunsch!

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Zum Schluss, möchte ich mich von den treuen Leserinnen und Lesern dieser kleinen Kolumne verabschieden. Es war mir eine Freude, für Sie zu schreiben, und ich hoffe, die Texte konnten Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Vielen Dank für den Zuspruch und Ihre Zeit. Und da dies ein Abschied ist, enden wir auf einer Klumschen Weisheit: „Ich habe heute leider kein Foto für Sie.“