Vor dem Viertelfinale verabschiedet sich die baldige Mutter von der WM-Moderation. Auf einem Instagram-Beitrag macht sie den Abschied öffentlich: „Es ist alles rund gelaufen”.

Die Fernsehmoderatorin Lea Wagner hat zuletzt die Fußball-WM moderiert. Nun hat sie ihren Mutterschutz angekündigt. (Archivbild) IMAGO / foto2press

Hochschwanger moderierte die Journalistin und Fernsehmoderatorin Lea Wagner die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer. Während die acht verbliebenen Teams nun um den Einzug ins Halbfinale spielen, hat sie sich offiziell in die Elternzeit verabschiedet.

Mit Fotos ihres letzten Sportschau-Einsatzes – der Moderation des Achtelfinals zwischen Argentinien und Ägypten – kündigte sie auf Instagram ihre Pause an. In der Bildunterschrift bedankte sie sich bei ihrem Sportschau-Team und schrieb mit einem Augenzwinkern: „Würd' ja gern sagen, dass es für mich jetzt erst mal 'n paar Wochen ruhiger wird – hab aber von vielen Eltern gehört, dass das Gegenteil der Fall ist.“

Wie „t-online“ berichtet, hatte die 31-Jährige ihre Schwangerschaft bereits im März öffentlich gemacht. In einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa sagte sie damals, sie freue sich gleichermaßen auf den Familienzuwachs und auf die Moderation der Fußball-Weltmeisterschaft.

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Wer ist der Vater ihrer Tochter?

Zur Identität des Vaters äußert sich die Moderatorin bewusst nicht. Bekannt ist hingegen, dass sie eine Tochter erwartet. „Privat bleibt privat. Ich möchte mich, uns, da einfach schützen und hoffe, dass die Menschen Verständnis haben“, sagte sie im Dezember 2025 der „Bild“.

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Laut „t-online“ möchte Wagner bereits im Herbst ins Berufsleben zurückkehren. Als Vorbild für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nannte sie ihre Kollegin Esther Sedlaczek. (js)