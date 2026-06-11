Daniela Katzenberger zeigt sich auf Instagram so offen wie selten zuvor. Statt perfekter Bilder präsentiert die TV-Blondine ihre persönlichen Problemzonen.

Die 39-Jährige beteiligt sich damit an einem aktuellen Social-Media-Trend. Dabei geht es darum, Unsicherheiten und Makel sichtbar zu machen, die sonst oft hinter bearbeiteten Fotos verschwinden. Katzenberger verzichtet komplett auf geschönte Aufnahmen und zeigt ihren Fans, was sie an sich selbst stört.

Der TV-Star war schon immer auch bekannt für sein extravagantes Aussehen. Zu Beginn ihrer Karriere fielen vor allem ihre markanten Augenbrauen auf. Im Laufe der Jahre legte sich Katzenberger immer wieder für Schönheitseingriffe unters Messer. Später waren ihr Markenzeichen dann vor allem ihre große Oberweite sowie ihre platinblonden Haare.

Geplante OP an den Füßen

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Besonders ihre Zehen scheinen den TV-Star schon länger zu beschäftigen. Zu einem Nahfoto ihrer Füße schreibt Katzenberger, dass sie sich im Oktober die Zehen kürzen lassen wolle.

Die Meinung anderer spiele dabei keine Rolle. Sie sei mit dem Aussehen ihrer Füße unzufrieden – und das allein reiche ihr als Grund für den Eingriff aus.

Auch Haare sollen wieder voller werden

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Doch damit nicht genug. Katzenberger denkt bereits über eine weitere Schönheitsbehandlung nach. Diesmal geht es um ihre Haare. Auf Instagram verrät sie, dass sie durch jahrelanges Tragen von Extensions inzwischen unter kahlen Stellen auf dem Kopf leide. Die Lücken seien so deutlich geworden, dass sie eine Haartransplantation in Betracht ziehe.

Mit ihrer typischen Selbstironie geht die Reality-TV-Bekanntheit offen mit dem Problem um. Sie scherzt sogar über ihren Haarverlust und nennt sich selbst „Daniela Glatzenberger“.