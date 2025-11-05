Mit blutunterlaufenem Auge: Comedian berichtet von rassistischem Angriff

Der Stand-Up-Comedian, Schauspieler und Content-Creator mit vietnamesischen Wurzeln Tutty Tran ist nach eigenen Angaben in Berlin Opfer eines rassistischen Angriffs geworden. Auf seinem Instagram-Account schreibt er, dass er am Wochenende auf offener Straße beleidigt und körperlich angegriffen worden sei und postet dazu ein Bild mit Gesichtsverletzungen. Der Angriff sei erfolgt, „nur, weil ich so aussehe, wie ich aussehe“. Das sei purer Rassismus.

„Ich habe versucht, ruhig zu bleiben. Ich habe versucht, mit Worten etwas zu erreichen – so, wie ich es immer mache: im Austausch und mit Respekt. Hat diesmal nicht funktioniert. Manche Menschen wollen gar nicht reden. Sie wollen verletzen”, so der in Berlin aufgewachsene Tutty Tran auf Instagram.

Comedian Tran lässt sich von Angriff nicht unterkriegen

Er teile den Vorfall, weil Wegsehen nichts ändere – „und weil ich glaube, dass Kunst, Humor und Offenheit stärker sind als Hass”. Rassismus sei keine Meinung und Gewalt kein Ventil.

Das könnte Sie auch interessieren: Rassistischer Angriff in Hamburger Arztpraxis: „Es war ein Schock“

Inzwischen steht der Comedian nach eigener Auskunft wieder auf der Bühne und macht weiter. Der Künstler ist derzeit mit seinem Programm „Work-Life-Balance” auf Tour. (dpa/mp)