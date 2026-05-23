Christian Ulmen ist den nächsten Job los

Es sieht nicht gut aus für Christian Ulmen. Der Schauspieler, der nach den digitalen Vergewaltigungs-Vorwürfen seiner Ex-Frau Collien Fernandes (44) unter enormem Druck steht, ist noch einen Job los: Das Unternehmen tonies hat ein Kinder-Hörspiel, für das Ulmen seine Stimme hergab, neu vertont.

Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, sind die in Deutschland sehr beliebten Hörbücher vom „Grüffelo“ und vom „Grüffelokind“, die von Kindern über die leicht zu bedienende Tonie-Box gehört werden können, neu vertont worden. Hintergrund seien zahlreiche Rückmeldungen von besorgten Eltern.

Unternehmen tonies reagiert: Christian Ulmens Stimme wird aus „Grüffelo“-Hörspielen entfernt

„In den vergangenen Monaten haben wir außergewöhnlich viel Feedback unserer Community zur Vertonung des Tonies ‚Der Grüffelo & Das Grüffelokind‘ erhalten. Viele Eltern und auch Handelspartner haben sich mit Sorgen und Bedenken an uns gewandt“, sagte ein Sprecher gegenüber der Zeitung.

Hintergrund der Maßnahme sind die Vorwürfe, die Ulmens Ex-Frau Collien Fernandes im März gegen den 50-Jährigen erhoben hatte. Dabei geht es um Fake-Accounts, sexuelle Chats mit fremden Männern und pornografische Darstellungen, die unter ihrem Namen verbreitet worden sein sollen. Ulmen hat zentrale Punkte über seinen Anwalt zurückweisen lassen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Schauspieler Christian Ulmen verliert einen Job nach dem anderen

Für Christian Ulmen ist die Sache schon jetzt eine persönliche Katastrophe. Neben dem familiären Schaden (er und Fernandes haben eine 14-jährige Tochter) häufen sich nun die wirtschaftlichen Folgen: Der Sender ProSieben nahm Ulmens Serie „jerks.“ aus dem Programm und entfernte sie von seiner Streaming-Plattform Joyn. Der Versandhandel „Shop Apotheke“ setzte Werbespots mit Ulmen aus. Die Produktionsfirma Pyjama Pictures verlangt die Rückgabe seiner Gesellschafteranteile. Nun also auch noch tonies.

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Ulmen hatte in dem Hörspiel die Rolle der cleveren Maus, die den Grüffelo austrickst, übernommen. Eingesprochen hatte er die Rolle bereits im Jahr 2010. Dafür hatte tonies laut „Bild“ nicht selbst mit Ulmen zusammengearbeitet, sondern die Rechte an der Geschichte bei einem Lizenzpartner erworben.

Nach Informationen der Zeitung steht auch der neue Sprecher schon fest: Tim Kreuer, bisher bekannt aus „Die drei ??? Kids“, soll der Maus in Zukunft seine Stimme leihen. (mp)