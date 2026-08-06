Eine Partnerschaft bis zum Tod: 25 Jahre waren Bruce Darnell und sein Partner in einer Beziehung. Nun erzählt der Choreograf, wie er seinen Lebensgefährten bis zu dessen Tod begleitete.

In der ZDF-Kochsendung von Jan Böhmermann „Böhmi brutzelt“ hat der Choreograf Bruce Darnell, der vor allem als Jurymitglied von Heidi Klums Sendung „Germany’s Next Topmodel“ bekannt ist, seltene Einblicke in sein Privatleben gegeben.

So schlug der 69-Jährige auch ernste Töne an, etwa über den Verlust seines Lebensgefährten vor einigen Jahren. Dabei erzählt er von dessen Krebserkrankung, der gemeinsamen letzten Zeit und davon, wie diese Erfahrung seinen Blick aufs Leben verändert hat.

So lange pflegte Bruce Darnell seinen Partner

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Während des unterhaltsamen Kochens mit Moderator Böhmermann wird das Gespräch zeitweise persönlich. 25 Jahre dauerte die Beziehung zwischen Darnell und seinem Partner, erzählt das Model. Nachdem der Lebensgefährte an Krebs erkrankt war, pflegte Darnell ihn in den letzten zweieinhalb Jahren seines Lebens intensiv und begleitete ihn bis zu seinem Tod. Für Darnell war es ein schöner Tod, sagt er, da er in den letzten Momenten an der Seite seines Partners habe sein können.

Die Beziehung beschreibt er als „eine wunderbare Zeit“. Solche Schicksalsschläge seien Dinge, die einfach im Leben passieren. Im Gespräch erzählt Böhmermann, dass er diese Erfahrung kenne; sein Vater sei auch an Krebs gestorben, so der ZDF-Moderator.

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Bruce Darnell lebt heute allein auf Ibiza und genießt sein Leben, erzählt der Choreograf, der laut eigener Aussage nie einen richtigen Plan im Leben hatte. Stattdessen verfolgt er seit dem Tod des Partners den Weg, der sich auftut. Einen Plan hat er aber: So möchte er seinen 70. Geburtstag groß feiern – am liebsten gemeinsam mit ganz Deutschland. „Man wird nur einmal 70“, sagt Darnell. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.)