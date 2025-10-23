Brigitte Bardot dementiert Todesmeldung: „Mir geht es gut“

Brigitte Bardot soll gestorben sein? Ein Influencer verbreitet fälschlicherweise die Nachricht von ihrem Tod – doch die französische Filmlegende reagiert prompt. Auf X meldet sich die 91-Jährige mit klaren Worten zu Wort.

„Mir geht es gut und ich habe nicht vor, die Bühne zu verlassen”, schrieb die 91-jährige Filmikone auf der Plattform X. Sie fügte hinzu, sie wisse nicht, wer der Idiot sei, der diese Fake-News über ihr Versterben verbreitet habe.

Wie französische Medien berichteten, hatte der Influencer Aqababe in sozialen Netzwerken fälschlicherweise den Tod des legendären Filmstars gemeldet, diesen Beitrag aber später wieder gelöscht. „Ich habe meinen exklusiven Tweet über den Tod von Brigitte Bardot gelöscht”, reagierte er auf X nach dem Dementi der Betroffenen.

Bardot war vor wenigen Tagen aus dem Krankenhaus in Toulon entlassen worden. Laut Medien soll sie sich dort einem chirurgischen Eingriff unterzogen haben.

Frankreich: Influencer für Skandalmeldungen bekannt

Der Influencer Aqababe (27), mit bürgerlichem Namen Aniss Zitouni, ist bekannt für Skandalmeldungen über Prominente und Reality-TV-Stars. Im Frühjahr sorgte er für Aufsehen, als er behauptete, in Asien einen Mann gefunden zu haben, der seit 2011 wegen eines fünffachen Familienmordes gesucht wird. Die zuständige Staatsanwaltschaft wies die Behauptungen umgehend zurück.

Brigitte Bardot stieg in den 1970er Jahren nach einer zwanzigjährigen Karriere aus dem Filmgeschäft aus, um sich dem Tierschutz zu widmen. Die 91-Jährige lebt zurückgezogen im südfranzösischen Saint-Tropez. Sie wurde mit Filmen wie „Und immer lockt das Weib” oder „Die Verachtung“ international bekannt. (dpa/mp)