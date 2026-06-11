Kaley Cuoco schwebt im Familienglück! Die Schauspielerin, die Millionen Serienfans als Penny aus „The Big Bang Theory” kennen, hat auf Instagram süße Neuigkeiten verkündet: Die 40-Jährige erwartet ihr zweites Kind mit ihrem Verlobten Tom Pelphrey.

Mit mehreren privaten Fotos gab Cuoco die Schwangerschaft bekannt – inklusive Babybauch, Familienmomenten und ihrer kleinen Tochter Matilda, die im März 2023 zur Welt kam. Die pinke Kuchenfüllung verrät das Geschlecht des Kindes: Es wird ein Mädchen!

Das Paar freut sich über den Familienzuwachs

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Für Cuoco geht mit der Schwangerschaft offenbar ein echter Wunsch in Erfüllung. Unter den Post schreibt sie: „Unsere kleine Familie ist nun komplett, ein Traum wird wahr!”. Sie zeigt sich dankbar und emotional, auch wenn die zweite Schwangerschaft für sie turbulenter verläuft als die erste, wie sie schreibt.

Die Fans freuen sich mit ihr: Unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche Glückwünsche und liebevolle Kommentare wie dieser: „OMG, ich freue mich so für dich, Kaley!”.

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Cuoco und Pelphrey sind seit 2022 ein Paar, im August 2024 folgte die Verlobung. Eine Hochzeit scheint aktuell aber nicht ganz oben auf der To-do-Liste zu stehen – erst einmal wächst die Familie.