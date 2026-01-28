mopo plus logo
Bettina Wulff schon wieder Single – Aus für das Sylter Liebesglück

Bettina Wulff bestätigt die Trennung von ihrem Lebenspartner und bittet um Rücksicht auf ihre Privatsphäre. Die jüngste Beziehung hielt nur einige Monate.

Bettina Wulff und ihr Lebenspartner haben sich getrennt. „Wir bestätigen diese Information und bitten freundlich, von weiterer Berichterstattung aus Schutz vor unserer Privatsphäre und unseren Familien abzusehen“, teilte die 52-Jährige mit. Zuvor hatten „Bild“ und RTL berichtet und dabei Wulff ähnlich zitiert.

Im vergangenen September hatte Bettina Wulff eine Tätigkeit bei einem Immobilienmakler auf Sylt aufgenommen. Ihre jüngste Beziehung hielt nur einige Monate.

Zuvor hatte ihre On-off-Beziehung mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff (66) für Schlagzeilen gesorgt. Sie hatten dreimal geheiratet – erstmals im Jahr 2008. Die letzte Scheidung erfolgte im Jahr 2025. (dpa)

