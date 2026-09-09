„Du bist nicht zu ersetzen“: NDR-Moderatorin teilt emotionalen Abschied. Ihre „DAS! Rote Sofa“-Kollegin geht in Rente.

NDR-Moderatorin Bettina Tietjen teilt auf Instagram einen emotionalen Post. Sie verabschiedet sich von ihrer „DAS! Rote Sofa“-Kollegin Bettina Kater, mit der sie seit mehr als drei Jahrzehnten zusammengearbeitet hat. Kater geht jetzt in Rente.

Tietjen teilt drei Bilder von den beiden. Die Frauen halten sich in den Armen und strahlen in die Kamera. „Unglaublich, dieses junge hübsche Ding…Danke für alles, du tolle, schlaue, lustige, professionelle, lebensfrohe Bettina!“, schreibt Tietjen dazu.Der Instagram-Post bewegt viele von Tietjens Followerinnen und Followern. In den Kommentaren wünschen sie der NDR-Mitarbeiterin alles Gute für ihren Ruhestand.

Seit der ersten Ausgabe von „DAS! Rote Sofa“ war Bettina Kater dabei. Rund 35 Jahre arbeitete sie als Redaktionsassistentin für die Sendung, berichtet die Streamingplattform Joyn. Zu ihren Aufgaben zählten unter anderem die Vorbereitung von Sendeplänen sowie die Kontrolle von Sendungsbeiträgen und Namenseinblendungen.

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Laut Joyn hat Tietjen schon früher von ihrer Kollegin Bettina Kater geschwärmt. Kater habe „den Laden im Griff“ und die Entwicklung der Sendung stark geprägt.

„DAS! Rote Sofa“ entstand in den 1990er Jahren, seit 1993 moderiert Bettina Tietjen die Sendung. Zum Moderationsteam des NDR-Magazins zählen außerdem Inka Schneider, Hinnerk Baumgarten und Ilka Petersen. (pli)