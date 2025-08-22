Betrugsprozess gegen Jimi Blue Ochsenknecht beginnt

Er wurde Ende Juni am Hamburg Airport festgenommen, saß daraufhin am Holstenglacis in Untersuchungshaft – nun muss sich Jimi Blue Ochsenknecht in Innsbruck verantworten: Der Betrugsprozess gegen den Schauspieler und Reality-TV-Darsteller startet am Freitag um 9.30 Uhr im Landgericht.

Der 33-Jährige ist in Österreich wegen einer jahrelang nicht bezahlten Hotelrechnung angeklagt. Die Verhandlung soll nur rund eine Stunde dauern.

Der Sohn des Schauspielers Uwe Ochsenknecht und dessen früherer Ehefrau Natascha hatte Ende 2021 mehrere Tage in einem Tiroler Hotel verbracht. Er soll die Rechnung von knapp 14.000 Euro trotz mehrfacher Ermahnungen, Ratenzahlungsangebote und Gerichtsverhandlungen nicht gezahlt haben. Inzwischen wurde die Summe beglichen.

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft handelt es sich um schweren Betrug – der kann mit einer Geldstrafe oder bis zu drei Jahren Gefängnis geahndet werden. Ochsenknecht habe Leistungen in Anspruch genommen, obwohl er sie nicht bezahlen konnte oder wollte, so die Justizbehörde.

Ochsenknecht will für Fehlverhalten geradestehen

Ochsenknecht hatte auf Instagram mitgeteilt, dass er für sein Fehlverhalten geradestehe. Er trage die Verantwortung und die Konsequenzen, schrieb er in einer Instagram-Story.

Das könnte Sie auch interessieren: Luxus-Feier, offene Rechnung, Festnahme: Das sagt der Hotelier zum Ochsenknecht-Eklat

Bereits vor dem Prozess hatte der Fall harte Folgen für den Ex-Kinderstar („Die Wilden Kerle“): Ende Juni wurde er in Hamburg festgenommen und in Haft genommen. Im Juli kam er nach Innsbruck, wo er gegen Kaution freikam. (dpa/mp)