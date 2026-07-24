Promi & Show
„Bester Tag meines Lebens“: YouTube-Superstar verkündet große Neuigkeit
Der YouTube-Gigant MrBeast und seine Verlobte Thea Booysen haben sich das Ja-Wort gegeben. Fotos zeigen das Brautpaar unter Palmen.
Der amerikanische YouTube-Superstar MrBeast hat geheiratet. „Ich habe Mrs Beast gefunden”, schrieb der 28-Jährige auf Instagram und teilte dazu Fotos von sich und seiner Frau in Smoking und Brautkleid.
Die YouTuberin und Twitch-Streamerin Thea Booysen und MrBeast, der mit bürgerlichem Namen James „Jimmy” Donaldson heißt, hatten sich Weihnachten 2024 verlobt. Auf Instagram heißt „Thea” nun Thea Donaldson.
Vom YouTube-Giganten zum Bräutigam: Mr Beast heiratet am Strand
Ein Hochzeitsfoto zeigt die beiden, wie sie von den Gästen mit Rosenblättern beworfen werden, ein anderes beim Essen unter Palmen und beim Torte-Anschneiden am Strand. „Es war der beste Tag meines Lebens”, schrieb der US-YouTuber.
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MrBeast hat aktuell mit 508 Millionen YouTube-Abos auf seinem Hauptkanal die meisten Abonnenten auf der Welt. Er produziert Videos, in denen er Gäste herausfordert und eine große Menge Geld, teils in Millionenhöhe, als Preis ausschreibt. (dpa/mp)
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