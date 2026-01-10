Berühmter Prügelknabe bringt Kult-Serie aus den 90ern zurück

Sie sind laut, sie sind angstfrei – und sie sind zurück: „Jackass“ feiert sein Comeback! Wie das Chaos-Kultformat jetzt neu aufgelegt wird und was die Fans erwarten können.

Schauspieler Johnny Knoxville hat eine Rückkehr angekündigt. „Wir starten das Jahr mit einem echten Knall! Wir wollten Euch wissen lassen, dass Jackass diesen Sommer zurück ist!“, hieß es in dem Post des 54-Jährigen.

„Jackass“: Sommerstart mit mysteriöser neuer Story

Als Veröffentlichungsdatum in den Kinos nannte Knoxville den 26. Juni. Was genau die Fans erwarten dürfen, ließ der Schauspieler offen. Wie das Branchenblatt „Variety“ berichtete, soll es sich um einen neuen Film handeln.

Markenzeichen der Show sind seit jeher halsbrecherische Stunts und eklige Mutproben. Die Serie startete Anfang der 2000er auf dem Musiksender MTV. Danach wurden mehrere Filme veröffentlicht, der vierte mit dem Titel „Jackass Forever“ erschien im Jahr 2022. (dpa/mp)