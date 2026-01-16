Bericht: Dieter Bohlen trauert um seinen Vater

Der Vater von Pop-Titan Dieter Bohlen (71, „Cheri Cheri Lady„) ist tot. „Mein Papa ist am 25. November im Alter von 97 Jahren verstorben“, sagte er der „Bild“ über den Tod seines Vaters Hans Bohlen.

„Es waren vier schlimme Monate davor. Ich war fast die ganze Zeit bei ihm und meiner Mutter in Oldenburg. Auch, um meiner Mutter beizustehen.“ Auf Instagram teilte Bohlen den „Bild“-Bericht mit dem Satz „Er war mein Hero“ („Er war mein Held“). Innerhalb kurzer Zeit standen unter dem Beitrag Hunderte Kommentare mit Beileidsbekundungen.

Dieter Bohlen: Vater starb im November

„Wie ich geworden bin im Leben, was ich denke und fühle – dafür sind meine Eltern mitverantwortlich“, zitiert die Zeitung Bohlen. „Sie hatten stets einen großen Einfluss auf mich. Ich hatte das große Glück, 71 Jahre lang noch beide Eltern zu haben.“

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Absturz eines Menschenfängers: Der HSV und die Causa Kuntz

Der HSV und die Causa Kuntz Der Kampf um Olympia: Der Fakten-Check

Der Fakten-Check „Wir waren Crash-Kids“: In den 90ern kriminell. Heute?

In den 90ern kriminell. Heute? Strategie-Wechsel im Block-Prozess: Für den Familienanwalt wird’s eng

Für den Familienanwalt wird’s eng Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: St. Pauli sucht Irvine-Ersatz

St. Pauli sucht Irvine-Ersatz 28 Seiten Plan 7: Dick Brave steuert auf Hamburg zu! Plus: Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Dieter Bohlen hatte kürzlich seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet. „Auch wegen des Todes meines Vaters haben Carina und ich bewusst gesagt, dass wir an Silvester heiraten. Wir wollten das Jahr mit diesem schönen Anlass beenden“, sagte Bohlen der „Bild“-Zeitung.

„Durch Papas Tod wurde mir noch mal mehr bewusst, wie wichtig mir meine Frau, meine Kinder und unsere Familie sind. Ich bekam immer Liebe von meinen Eltern. Egal, was ich gemacht habe, ich wusste, sie stehen hinter mir. Für dieses Urvertrauen bin ich ihnen unendlich dankbar.“ (dpa/mp)