Krimi-Fans aufgepasst! So geht es mit dieser beliebten TV-Serie weiter

Ermittlerin Sarah Collins soll einen Cold Case aufrollen: Vor 25 Jahren verschwand ein Mädchen spurlos. Kollegen haben schnell einen Schuldigen. Doch die pedantische Polizistin erkennt andere Spuren.

Arte setzt die herausragende britische Polizeiserie „The Tower” fort und schickt die Londoner Ermittlerin Sarah Collins in einen neuen Fall. Die spröde Einzelgängerin – gespielt von Gemma Whelan („The End of the F***ing World”) – wechselt von der Abteilung Interne Ermittlungen zum Morddezernat.

Verbannt in einen Raum mit Akten

Doch durch ein Missverständnis fängt sie eine Woche zu spät an und verpasst den Einstieg in die Untersuchung einer Schießerei, die die ganze Abteilung in Atem hält. Stattdessen verfrachtet man Sarah in einen Raum mit lauter Akten zu einem alten Vermisstenfall. „The Tower – Staffel 2” läuft am Donnerstag (11. Dezember) um 21.45 Uhr auf Arte und steht vorab in der Arte-Mediathek.

Im Jahr 1997 verschwand das Teenager-Mädchen Tania. Die akribische Polizistin soll Versäumnisse in den früheren Ermittlungen ausfindig machen und andere Ansätze suchen. Eine neue Spur deutet auf einen Mord und einen verurteilten Sexualstraftäter als Hauptverdächtigen.

Sarah ist fest entschlossen, das Opfer zu finden und die Wahrheit ans Licht zu bringen, was dem Mädchen vor 25 Jahren zugestoßen ist. Gemeinsam mit Kollegin Elaine Lucas rollt sie den Fall neu auf. Doch ihr Leben wird nicht einfacher, als sie entgegen Elaines Rat auch ihr Team auf den Mordfall ansetzt.

Die Autorin war früher selbst Polizistin

Mit anderen Problemen muss sich unterdessen Streifenpolizistin Lizzie Adama (Tahirah Sharif) herumschlagen. Nach ihrer Verwicklung in den Tod von zwei Menschen, die von einem Hochhaus in die Tiefe stürzten, hat eine Kommission sie entlastet. Lizzie ist zurück im Dienst.

Die Beamtin will beweisen, dass sie eine gute Polizistin sein kann. Doch ihre Bereitschaft, sich streng an die Vorschriften zu halten, wird bald auf die Probe gestellt, als ein Anruf wegen häuslicher Gewalt sie zu einem jungen Paar und dessen sechsjähriger Tochter führt. Das hat fatale Folgen.

Auch die zweite Staffel der Dramaserie „The Tower” basiert auf einem Bestseller der britischen Krimiautorin Kate London, die vor ihrer literarischen Karriere selbst Polizistin beim Metropolitan Police Service war.

„Die Stärke der Serie liegt darin, dass neben der Polizeiarbeit auch die Alltagshürden und realen Probleme von Ermittlern in die Handlungsstränge eingewoben werden”, lobt Arte in der Ankündigung zu Recht. Durch geschickten Perspektivwechsel wird dabei immer wieder klar, wie Missverständnisse plötzlich eskalieren können. Eine sehenswerte Serie. (dpa/mp)