Für NDR-Sendung unterwegs: Bekannter Kabarettist sorgt für Eklat auf Grönland

Ein Team einer NDR-Satiresendung hat in der grönländischen Hauptstadt für Empörung gesorgt. Der Kabarettist Maxi Schafroth versuchte in der Hauptstadt Nuuk eine US-Flagge zu hissen – am Ende gab’s ein Bußgeld.

Geplant war die Aktion als Gag für die Satiresendung „Extra 3“. Schafroth soll versucht haben, den Sternenbanner vor dem Kulturzentrum in Nuuk zu hissen. Zuerst hatte t-online über den Vorfall berichtet.

Der grönländische Aktivist Orla Joelsen veröffentlichte ein Video des Vorfalls. Darin kritisiert er scharf, dass Schafroth sich als Vertreter der US-Regierung ausgegeben habe. Er sei bei der Polizei angezeigt worden. Die Aufnahmen zeigen, dass die Aktion von einem Kameramann begleitet wurde.

Aktion von Maxi Schafroth in Grönland: Bußgeld verhängt

Der NDR bestätigte den Vorfall. Die „Extra 3“-Redaktion habe in Nuuk einen satirischen Beitrag gedreht, dabei sei ein Bußgeld verhängt worden. Der Sender betonte, Ziel der Satire seien nicht die Menschen in Grönland gewesen, und entschuldigte sich für mögliche Missverständnisse.

Eine Augenzeugin berichtete, Schafroth habe den Platz rasch verlassen, als der Widerstand wuchs. In der angespannten politischen Lage hätten viele Anwesende die Aktion für echt halten können.

Bereits am Vortag hatte Schafroth am Flughafen Nuuk laut t-online für Irritationen gesorgt, als er auf Englisch verkündete, Donald Trump sei gelandet – der Jubel galt tatsächlich einer heimkehrenden Futsal-Mannschaft.

Maxi Schafroth moderierte bis Ende 2019 die Sendung „Extra 3 Spezial – Der reale Irrsinn XXL“. In der regulären Sendung ist er regelmäßig mit Auftritten zu sehen. Er ist auch als Schauspieler und Moderator tätig.