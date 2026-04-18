Hamburger Schauspielerin über Fall Ulmen: „Wir Frauen werden benutzt“

„Du hast mich virtuell vergewaltigt“, lautet der Vorwurf von Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes an ihren Ex-Mann Christian Ulmen. Der „Jerks“-Star hat sich nach der Veröffentlichung der Vorwürfe selbst nicht dazu geäußert. Nach mehreren Kollegen meldet sich nun auch Schauspielerin Janna Striebeck zu Wort, die mit Ulmen gearbeitet hat. Sie sagt: „Nicht die Männer werden bloßgestellt, sondern wir Frauen, benutzt unter dem Deckmantel der Satire.“

Die Hamburger Schauspielerin Janna Striebeck und Christian Ulmen haben gemeinsam an Ulmens unveröffentlichter Serie „The Au Pair“ gearbeitet. Die bereits fertig abgedrehte Serie wurde für die Streaming-Plattform „Joyn“ produziert, eine Ausstrahlung ist vorerst nicht geplant. Striebeck spielt eine Nebenrolle, Ulmen die Hauptrolle. Auf Instagram teilte jetzt die Schauspielerin ein Foto der beiden und schrieb darüber, was die veröffentlichten Vorwürfe mit ihr gemacht haben.

Janna Striebeck: „Ulmen ist nicht der, für den ich ihn hielt.“

Nachdem sich Ulmens Kollege Fahri Yardim auf Instagram positionierte und von „Abgründen im Freundeskreis“ sprach, schreibt Janna Striebeck nun: „Über seine skurrile Genialität wurde viel gesprochen.“ „Jerks“ habe sie nie gesehen, aber auf den Dreh mit ihm habe sie sich gefreut. Für die Rolle in „The Au Pair“ sei sie an ihre Grenzen gegangen.

Sie habe sich „seelisch für die Rolle entblößt“. Für die Geschichte. Nach einem Bericht der „Zeit“ weist die unveröffentlichte Serie starke Parallelen zu dem aktuellen Fernandes-Fall auf. Ulmen spielt darin den Vater eines Jungen, der Bilder seiner Freundin in Sex-Chatforen postet.

Striebeck auf Instagram: „wütend und traurig“

Striebeck schreibt auf Instagram: „Alles, was ich im Spiel, in der Improvisation, den Männern vorgeworfen habe, hat nun eine andere Bedeutung. Ist vom fiktiven Spiel zur brutalen Realität geworden.“ Nicht die Männer würden bloßgestellt, sondern „wir Frauen, benutzt unter dem Deckmantel der Satire und Komik.“

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Den Beitrag schließt sie mit den Worten: „Als Mensch, als Frau, als Schauspielerin bin ich wütend und traurig, dass Christian Ulmen nicht der ist, für den ich ihn hielt.“

Die Vorwürfe gegen Christian Ulmen

Collien Fernandes hatte im März Anzeige gegen Ulmen erstattet. In einer Recherche des „Spiegel“ erhebt sie schwere Vorwürfe, darunter virtuelle sexualisierte Gewalt sowie psychische und emotionale Übergriffe. Demnach soll Ulmen über Jahre hinweg Profile in ihrem Namen betrieben und dort unter anderem KI-generierte Nacktaufnahmen verbreitet haben.

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Ulmens Anwalt Christian Schertz kündigte an, rechtlich gegen die Berichterstattung vorzugehen. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung.