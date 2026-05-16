Bei „Let’s Dance“ fließt wieder Blut – dieser Promi ist raus

Überraschungserfolg: Sängerin Anna-Carina Woitschack gehört zu den vier Prominenten, die im Halbfinale von „Let’s Dance“ stehen. Woitschack bekam am Freitagabend in der RTL-Tanzshow zwar die wenigsten Jurypunkte – doch die Zuschauer wollten, dass sie weitertanzt. Für „GZSZ“-Schauspieler Jan Kittmann ist Schluss – und ein Promi-Tänzer hatte nach dem Wiener Walzer eine blutige Nase.

Durch das eng umkämpfte Viertelfinale führten Daniel Hartwich und Sport-Moderatorin Laura Wontorra. Victoria Swarovski war in der zehnten Show nicht dabei – sie moderiert den Eurovision Song Contest in Wien.

Let’s Dance: Blutige Nase nach Wiener Walzer

Auf dem Weg ins Halbfinale von „Let’s Dance“ tanzten die Kandidaten zunächst mit ihrem Partner, bevor sie dann zum Trio-Dance mit einem weiteren Tänzer antreten mussten. Joel Mattli (32) zeigte mit Malika Dzumaev einen leidenschaftlichen Wiener Walzer und wurde dabei versehentlich von seiner Partnerin an der Nase getroffen. Der Kletterer blutete nach dem ersten Tanz etwas aus der Nase. Doch sein Einsatz lohnte sich: Mattli und Dzumaev holten in der ersten Runde als einziges Paar die volle Punktzahl. Kürzlich floss auch bei Sänger Ross Antony in der Show Blut, Tanzpartnerin Maksina hatte ihn mit dem Ellenbogen an der Augenbraue erwischt.

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Mattli erreichte auch mit seinem zweiten Tanz die 30 Punkte. Das war in der vergangenen Woche auch Anna-Carina Woitschack (33) geglückt. Diesmal erhielt sie für den ersten und den zweiten Tanz die schlechteste Gesamtnote. Juror Joachim Llambi bescheinigte ihr nach ihrem ersten Tanz die schwächste Leistung seit der ersten Show: „Handwerklich war das nix.“ Gerade einmal sechs Punkte gab er der Sängerin – die schlechteste Bewertung an diesem Abend.

Ausgetanzt: GZSZ-Star Jan Kittmann und Profitänzerin Kathrin Menzinger sind raus bei „Let's Dance“ Thomas Banneyer/dpa Ausgetanzt: GZSZ-Star Jan Kittmann und Profitänzerin Kathrin Menzinger sind raus bei „Let’s Dance“

Abgesehen von diesem Tanz gab es für einen Großteil der Darbietungen acht bis zehn Punkte von jedem „Let’s dance“-Juror – auch für Anna-Carinas zweiten Tanz. „Ihr seid alle wahnsinnig stark, es war noch nie so stark“, sagte Jurorin Motsi Mabuse direkt zu Beginn der Sendung über die Qualität der Kandidaten in dieser Staffel.

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Kurz bevor bekanntgegeben wurde, wer im Halbfinale dabei ist, gab es noch eine weitere Verkündung: Laura Wontorra verlässt die Show „Ninja Warrior Germany“, die sie zusammen mit Jan Köppen und Frank Buschmann präsentierte. Für sie übernimmt „RTL Aktuell“-Sportmoderatorin Anna Fleischhauer. Auch Fußballkommentator Wolff Fuss ist neu dabei. (dpa/mp)