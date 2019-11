Bei GZSZ drehte sie einen Porno...: Ex-RTL-Sternchen ist plötzlich Mama geworden

Köln -

„Das Schönste. The most Precious. Le mejor.“



Auf gleich drei Sprachen drückt Ex-GZSZ-Star Elena Garcia Gerlach (33) ihre Liebe zu ihrer im Mai geborenen Tochter aus und überrascht damit ihre Fans, die bisher nichts von der Schwangerschaft geahnt hatten.



Elena Garcia Gerlach spielte von 2013 bis 2017 die Rolle der Elena Gundlach bei GZSZ. RTL Foto:

Denn bisher hat die Schauspielerin mit spanischer Abstammung ihre Schwangerschaft, sowie die Geburt ihrer Tochter geheim gehalten.

Ex GZSZ-Star findet rührende Worte für Mutterschaft

In ihrem überraschenden Post auf Instagram findet die frisch gebackene Mama, die von 2013 bis 2017 in der Soap mitspielte und mit ihrem Serien-Freund Dominik (Raul Richter) unter anderem einen Porno drehte, rührende Worte für das Muttersein.

„Im Mai diesen Jahres kam meine wundervolle Tochter auf die Welt und ich wundere mich jeden Tag, wie es möglich ist, noch stärker, größer, bedingungsloser zu lieben. Eine Liebe der Superlative und ich bin so dankbar. Das schönste Geschenk”, schwärmt Elena in ihrem ersten Instagram-Post seit mehr als einem Jahr.

Gerlach: „Mit all den Veränderungen und der Unsicherheit klar zukommen, war nicht leicht für mich.”

Dass so eine Schwangerschaft eine reine Achterbahnfahrt der Gefühle ist, durfte die Ex GZSZ-Schauspielerin am eigenen Leibe erfahren.



Die mit der Schwangerschaft verbundenen Unsicherheiten und die stetig steigende Aufregung beschreibt die 33-Jährige wie folgt:



Mit all den Veränderungen und der Unsicherheit klar zukommen, war nicht leicht für mich. Wie wird das Leben zu dritt werden? Man hört und liest so viel darüber und kann es sich doch nicht vorstellen. Man muss es erleben. Und dann ist sie da. Ich bin überwältigt. Ich bin Mama. Mit vollem Herzen.

GZSZ-Star hält Vater und Namen der Tochter weiterhin geheim

Fans sind berührt von den Worten des früheren GZSZ-Lieblings und wünschen Elena und ihrer kleinen Familie nur das Beste.

Vielleicht verrät Elena uns ja bald auch, wer denn der Vater ist, oder welchen Namen die Kleine trägt – das hält sie bislang nämlich geheim.



Über das Privatleben der spanischstämmigen Schauspielerin ist nicht viel bekannt, nur selten postete Elena Garcia Gerlach auf Instagram Bilder mit ihrem Freund (hier mehr lesen).

GZSZ-Star Thaddäus Meilinger ist ebenfalls Vater geworden

All dem kann auch Thaddäus Meilinger nur zustimmen. Denn auch dieser GZSZ-Darsteller (spielt Felix Lehmann) ist vor Kurzem frisch Papa geworden und betont auf Instagram, was für ein überwältigendes Gefühl es ist, den eigenen Sohn in den Armen halten zu dürfen.



„Alles vorbereitet, erwartet – und dennoch absolut überwältigt: Unser Sohn ist da. Wir sind so glücklich und dankbar, dass er uns zu seinen Eltern gemacht hat.”, so der GZSZ-Star.

Na dann, steht einem Play-Date mit den Kleinen ja nichts mehr im Weg. Wer weiß, vielleicht treten die beiden Kids ja in Elenas und Thaddäus Fußstapfen und werden die zukünftigen GZSZ-Nachwuchs-Stars. (lg)