Ein kleines Porzellan-Tier sorgt kurz vor einer Museumseröffnung für große Freude. Lange wurde danach gesucht, jetzt ist es plötzlich wieder da. Und gefunden wurde es ausgerechnet bei einem bekannten TV-Gesicht.

Kurz vor der Eröffnung des neuen Mampe-Museums in Berlin gibt es eine besondere Überraschung: Ein seltener weißer Pudel aus Porzellan ist wieder aufgetaucht. Die historische Werbefigur befand sich zuletzt im Besitz von „Bares für Rares“-Händler Fabian Kahl.

Wie t-online berichtet, hatte Kahl den Pudel erst im Herbst 2025 in der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ gekauft. Nun stellt er das seltene Stück dem Museum als Dauerleihgabe zur Verfügung.

„Bares für Rares“-Händler hat seltenen Pudel aus Porzellan

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Der Antiquitätenhändler erklärte, dass er schon seit Jahren alte Werbeobjekte sammelt. Dazu gehören unter anderem Emailleschilder, Blechdosen und Pappaufsteller. Gleichzeitig habe er eine besondere Vorliebe für Porzellan. Der Mampe-Pudel habe deshalb perfekt zu seiner Sammlung gepasst.

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Als Kahl erfuhr, dass das Team von Mampe nach genau dieser Figur suchte, musste er nicht lange überlegen. Er erklärte sich bereit, den Pudel für das neue Museum zur Verfügung zu stellen. Bei Mampe ist die Freude groß. Geschäftsführer Florian Löhlein sagte laut t-online, dass das gesamte Team begeistert über die Leihgabe sei. Denn damit komme erstmals zusammen, was über viele Jahrzehnte getrennt war. Im Museum stehen nun zwei historische Werbesymbole nebeneinander: der Pudel und der Elefant.

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Zwei Maskottchen, zwei Unternehmenslinien

Der Hintergrund: Der Pudel stammt aus der Hamburger Unternehmensgeschichte von Mampe. Der Elefant wiederum wurde später zum Markenzeichen der Berliner Linie.

Mit der Rückkehr des Porzellan-Pudels sind nun erstmals beide Figuren gemeinsam in einer Ausstellung zu sehen. Für Fans der Traditionsmarke ist das etwas Besonderes.

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Die Marke Mampe blickt auf eine lange Geschichte zurück. Bekannt wurde das Unternehmen vor allem durch den Kräuterlikör „Halb und Halb“. Gegründet wurde die Firma im 19. Jahrhundert. Der Berliner Sanitätsrat Carl Mampe entwickelte in den 1830er-Jahren zunächst einen Magenbitter, der damals gegen Cholera helfen sollte. Später wurde daraus ein Likör. Im Laufe der Zeit entstand eine Spirituosenmarke mit mehr als 70 verschiedenen Produkten.

Nach schwierigen wirtschaftlichen Jahren verschwand Mampe zeitweise vom Markt. Erst 2012 kehrte die Marke zurück. Heute wird wieder in einer eigenen Manufaktur in Berlin-Kreuzberg produziert.

Neues Museum eröffnet Anfang Juli

Das neue Mampe-Museum öffnet am 3. Juli seine Türen in der Kreuzberger Manufaktur. Besucher können dort historische Möbelstücke, alte Fotografien und zahlreiche Erinnerungsstücke aus der Unternehmensgeschichte entdecken. Der Eintritt ist kostenlos.

Und dank der Leihgabe von Fabian Kahl wartet dort nun auch ein besonderer Gast auf die Besucher: der lange verschwundene Mampe-Pudel. (dpa/mp)