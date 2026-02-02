Autsch! Dieses Nippel-Kleid ist ja mal speziell – auch Heidi Klum sorgt für Aufregung

Viele Grammys, wenig Stoff: Bei der diesjährigen Grammy-Verleihung haben sich einige Stars außergewöhnlich unbedeckt präsentiert – darunter Sängerin Chappell Roan. Auch Heidi Klum sorgte in einem ungewöhnlichen Kleid für Hingucker.

Zunächst sorgte die US-Sängerin Chappell Roan (27) auf dem roten Teppich mit einem fast durchsichtigen burgunderfarbenen Kleid für Aufsehen, das an zwei Piercings in ihren Brustwarzen befestigt war. Für die Gala zog sich Roan später allerdings nochmal um und präsentierte sich deutlich bedeckter.

Grammys: Sängerin Chappell Roan zeigt nackte Haut

Auch das deutsche Model Heidi Klum sorgte mit ihrem Schaufensterpuppen-Look für Aufregung: Sie erschien in einem hautfarbenen Latexkleid, das Brust und Hüften stark betonte. Das Kleid saß so knalleng, dass sie nur mit Trippelschritten vorwärts kam.

Heidi Klum trug bei den Grammys ein hautfarbenes Kleid, in dem sie kaum laufen konnte. picture alliance / ZUMAPRESS.com | Javier Rojas Heidi Klum trug bei den Grammys ein hautfarbenes Kleid, in dem sie kaum laufen konnte.

Der kanadische Popstar Justin Bieber (31) machte es genau umgekehrt: Während er sich auf dem roten Teppich noch im Anzug an der Seite seiner Ehefrau Hailey zeigte, spielte er später einen Song auf der Grammy-Bühne nur in Boxershorts und Socken.

Die Grammys, die zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt gehören, werden in diesem Jahr zum 68. Mal verliehen. Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger. (dpa/mp)