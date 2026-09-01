Gut zwei Jahre ist die RTL-Nachrichtenlegende Peter Kloeppel jetzt im Ruhestand. Nun wird der Journalist mit einem Ehrenpreis für seine Karriere ausgezeichnet.

Der langjährige RTL-Nachrichtenmoderator und Journalist Peter Kloeppel bekommt den Deutschen Fernsehpreis für sein Lebenswerk. Das kündigten die Stifter der Auszeichnung acht Tage vor der Verleihung an, die am 9. September in Köln im Rahmen einer großen TV-Gala stattfindet. „Es ist nach mehr als 40 Jahren als Journalist tatsächlich eine große Ehre, auf diese Weise ausgezeichnet zu werden”, sagte Kloeppel (67).

Die Stifter des Deutschen Fernsehpreises (ARD, ZDF, RTL, Sat.1, MagentaTV) zeichnen Kloeppel als prägende Persönlichkeit des deutschen TV-Journalismus aus. 2001 gründete der gebürtige Frankfurter etwa auch die RTL-Journalistenschule für TV und Multimedia mit, war deren Gründungsdirektor.

RTL-Legende Peter Kloeppel erhält Preis für sein Lebenswerk

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Gemeinsam mit seiner Sportkollegin Ulrike von der Groeben moderierte Kloeppel zwischen dem 6. April 1992 und 23. August 2024 insgesamt 4580 Ausgaben von „RTL Aktuell”, was den beiden den Eintrag als „Longest Serving National Anchor Duo” im Guinness-Buch der Weltrekorde einbrachte.

„Peter Kloeppel ist eine TV-Legende und setzte als langjähriger Chefmoderator von "RTL Aktuell" sowie als RTL-Chefredakteur Maßstäbe”, erklärt RTL-Geschäftsführerin Inga Leschek, die 2026 als vorsitzende Stifterin des Deutschen Fernsehpreises fungiert.

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„In den mehr als 30 Jahren seiner Tätigkeit war er der tägliche Anker um 18.45 Uhr, der den Zuschauerinnen und Zuschauern auch in herausfordernden Nachrichtenlagen Orientierung gab, indem er das jeweilige Geschehen verlässlich und menschlich präsentierte”, sagt Leschek. „Unvergessen ist seine Moderation am 11. September 2001, als er die Terroranschläge in den USA in einer mehr als siebenstündigen Live-Sendung begleitete.”

Kloeppel: TV-Journalismus ist Teamarbeit

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Kloeppel sagte der Nachrichtenagentur dpa: „Ich bin nicht nur sehr dankbar, sondern betrachte den Preis auch als Anerkennung der Arbeit aller meiner Kolleginnen und Kollegen, die mit mir gemeinsam jahrelang Tag für Tag Nachrichtensendungen produziert haben. TV-Journalismus ist und bleibt Teamarbeit – auch wenn am Ende des Tages oft nur ein Kopf zu sehen ist.”

Kloeppel erzählt, dass seine Frau Carol und er ihr Leben weiterhin gleichmäßig zwischen dem Rheinland und den USA aufteilen. „Und zwischendurch gehen wir auch gerne auf Reisen, vor allem in Europa. Alles in allem genieße ich mein Rentnerdasein und hoffe, weiterhin gesund zu bleiben.”

Den 25. Jahrestag des 11. September 2001 wird Kloeppel kurz nach der Fernsehpreisgala vermutlich in Deutschland verbringen, wie er sagt. „New York besuchen wir aber auch regelmäßig, weil unsere Tochter dort lebt und arbeitet – und natürlich denkt man dann auch immer an die Ereignisse vor 25 Jahren.”

Deutscher Fernsehpreis: von RTL, Sat 1, ARD, ZDF, Magenta TV getragen

Der Deutsche Fernsehpreis wird von RTL, Sat.1, ARD, ZDF und der Deutschen Telekom (Magenta TV) getragen. Die Streaming-Anbieter Disney+, Netflix und Prime Video wirken als Partner mit. Die Federführung wechselt Jahr für Jahr. 2026 liegt sie bei RTL.

Die große TV-Gala moderiert zum inzwischen neunten Mal Barbara Schöneberger, RTL überträgt am 9. September um 20:15 Uhr.

Schon am 8. September führt Jan Köppen in der Kölner Flora durch die „Nacht der Kreativen”. Dabei werden die Preisträgerinnen und Preisträger in den kreativen Einzelleistungen ausgezeichnet. (dpa/mp)