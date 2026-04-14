Auftritte wegen Krankheit abgesagt: Torsten Sträter hat Krebs

Schock-Nachricht für Fans von Torsten Sträter: Der Ruhrpott-Comedian hat öffentlich gemacht, warum er seine anstehenden Termine erneut verschieben muss: Er hat Krebs. Mit der Krankheit geht der Kabarettist – Markenzeichen: schwarze Wollmütze – gewohnt robust-humorvoll um.

„Ich weiß, viele haben sich in den letzten Monaten gefragt, was los ist“, schreibt der 59-Jährige auf seiner Homepage. „Ich kann Sie einerseits beruhigen: Es sind keine Depressionen. Dummerweise ist es stattdessen ein Tumor.“

Krebs: Torsten Sträter verschiebt April-Auftritte

Bereits im Januar hatte Sträter alle Auftritte bis Ende März aus gesundheitlichen Gründen abgesagt, aber keine Details genannt. Nun müsse er auch die April-Termine verschieben.

Er werde „sehr engmaschig und kompetent behandelt“, habe daher aber keine Möglichkeit, aufzutreten. Aber: „Im Mai sieht’s schon ganz anders aus“, verspricht der gebürtige Dortmunder. „Da werden wir uns sehen, und darauf freue ich mich sehr.“ Der nächste Hamburg-Auftritt am 13. März 2027 in der Barclays Arena findet Stand heute wie geplant statt.

Sträter möchte keine Vorschläge zu alternativen Behandlungsmethoden

Das volle Programm möchte er sich dabei aber noch nicht zumuten. „Bitte haben Sie auch Verständnis dafür, dass ich in meiner Show aus Erholungsgründen statt der üblichen drei Stunden vielleicht lediglich zwei Stunden vierzig spiele“, schreibt er in seinem Statement an die Fans.

Das könnte Sie auch interessieren: Comedian Oliver Polak: Der Stachel im Fleisch

Ansonsten bittet Sträter um Privatsphäre. Es sei auch nicht nötig, ihm alternative Behandlungsmethoden anzubieten: „Ich bin schon froh, dass ich das alles bis hierhin sehr gut vertragen habe. Wenn man davon absieht, dass mir mein kompletter Bart auf den Pullover rieselte. Der wächst aber gerade nach, und vermutlich werden Bärte generell überschätzt.“ (tst)