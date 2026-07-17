Erst teilte die US-Rapperin Doechii den heiß diskutierten „Morgenmagazin“-Auftritt von Ikkimel - und dann ging sie noch einen Schritt weiter.

Rapperin Ikkimel sorgte mit ihrem Auftritt im ZDF-Morgenmagazin für Gesprächsstoff – auch in den USA. (Archivbild) Ben Kriemann

Die US-Rapperin Doechii tanzt in einem TikTok-Video zum Hit „Fußballmänner“ der Sängerin Ikkimel aus Berlin. Das Video sammelte auf dem Kanal mit rund sechs Millionen Followern schnell zehntausende Likes und hunderte Kommentare, in denen viele Menschen eine Zusammenarbeit von Doechii (27) und Ikkimel (29) fordern.

Zuvor hatte Doechii bei TikTok einen ZDF-Beitrag geteilt, der einen Zusammenschnitt eines heiß diskutierten Auftritts von Ikkimel mit dem Song im „Morgenmagazin“ zeigt. Das Profil von „ZDFheute“ kommentierte nun auch das Tanzvideo: „Wann trittst du in unserer Morgenshow auf?“

Doechii lobt Ikkimel: Sie ist bekannt für „Anxiety“

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Ikkimel hatte Anfang des Monats in der sogenannten WM-Arena des „Morgenmagazins“ ihr Lied „Fußballmänner“ vorgestellt. Darin rappte sie Zeilen wie „Fußballmänner, alles Penner. Bierbauch, Bratwurst, leckerschmecker“ und „Lattenkracher, Mertesacker, Tiki-Taka in 'nem Tanga“. Im Fernsehstudio blieben viele Zuschauer angesichts der Performance auffällig regungslos, fast paralysiert.

Doechii ist unter anderem bekannt durch den viralen Ohrwurm „Anxiety“. Sie wurde 2025 bei den Black Entertainment Television (BET) als beste Hip-Hop-Künstlerin ausgezeichnet. Im selben Jahr erhielt sie einen Grammy für das beste Rap-Album und das beste Musikvideo. (dpa)