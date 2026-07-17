Danger Dan (rechts) und Igor Levit bei ihrem Auftritt von „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“. Ihr neuer Song „Keine Angst“ hätten sie bei ZDF spielen sollen, doch es folgte die kurzfristige Ausladung. (Archivbild) picture alliance/dpa | Carsten Koall

Eigentlich hätten Danger Dan und Igor Levit im ZDF in der Sendung „Die Anstalt“ auftreten sollen. Dort wollten sie das antifaschistische Lied „Keine Angst“ spielen. Doch die beiden Künstler wurden kurz vor der Aufzeichnung ausgeladen. Jetzt brodelt es im Internet.

Auf Facebook und Instagram haben sich Danger Dan, Mitglied der Hip-Hop-Gruppe „Antilopen Gang“ und auch solo unterwegs, und der Pianist Igor Levit jetzt öffentlich über die Ausladung beschwert. Sie vermuten politische Gründe hinter der Entscheidung. Der Rapper und der Pianist, die bereits 2021 gemeinsam mit dem Lied „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ auftraten, wettern über das ihrer Meinung nach „autoritäre“ Eingreifen der ZDF-Intendanz auf Instagram.

Danger Dan und Igor Levit vom ZDF ausgeladen

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Nach Angaben der Künstler sei das Lied „Keine Angst“ bereits durch den hauseigenen Justiziar des ZDF abgesegnet gewesen. Und die Redaktion der Satiresendung „Die Anstalt“, in der es aufgeführt werden sollte, hatte offenbar die Sendung umgeschrieben, um den Song dort einzubetten.

Auf Instagram schreibt „Die Anstalt“, dass man sich von der Entscheidung des ZDF distanziere. „Wir empfinden die Entscheidung als mutlos – gerade jetzt, wo rechtsextreme Gewalt wieder stark zunimmt. Wir hätten es als öffentlich-rechtliche Pflicht angesehen, das Lied zu präsentieren und danach zu diskutieren.“

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Kein Auftritt bei „Die Anstalt“: „Eingriff in Meinungsfreiheit ist skandalös“

Dass das Lied Diskussionsstoff bieten könnte, erklären auch die Künstler in ihrem Statement. „Dass nicht alle das Lied, das wir spielen wollten, mögen würden, war uns klar, dass wir auch hier über einzelne Zeilen diskutieren können und es Debatten auslösen kann, das ist doch toll, das ist gewünscht, das gehört in einer Demokratie dazu“, schreiben sie. Weiter heißt es: „Dieser Eingriff in die Meinungs- und Kunstfreiheit ist skandalös.“

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In den Kommentaren solidarisieren sich viele Nutzer mit Danger Dan und Igor Levit. „Zum Kotzen. ZDF, was soll das denn bitte?“, fragt jemand. Eine SPD-Politikerin schreibt: „Noch nie war es so wichtig wie heute, Haltung zu zeigen. Wer schweigt, wenn Antifaschismus zum Problem gemacht wird, macht den Falschen Platz. Faschismus war nie eine Meinung, sondern immer eine Gefahr.“ Ein anderer Nutzer schreibt: „Ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der politische Haltung nur dann akzeptiert, wenn sie nicht aneckt, verfehlt seinen Auftrag.“ Mehrere Nutzer werfen dem Sender Zensur vor.

ZDF streitet Zensur ab – Lied „Keine Angst“ könne zu Gewalt aufrufen

Und das ZDF? Der Sender streitet den Zensur-Vorwurf ab. In einem Beitrag des ZDFheute heißt es: „Das ZDF zensiert weder Danger Dan noch ‚Die Anstalt‘.“ Im Zuge der Sendungsvorbereitung habe eine „intensive redaktionelle Bewertung, in die auch die Geschäftsleitung des ZDF involviert war“, ergeben, dass der Text des Liedes als Aufruf zu Gewalt verstanden werden könne und eine solche Lesart im „klaren Widerspruch zu den Programmrichtlinien des ZDF“ stehe. Man wolle sich nun dokumentarisch-journalistisch mit dem Lied befassen und könne den „Unmut über die kurzfristige Absage verstehen“.

„Keine Angst“ – Schritt-für-Schritt-Anleitung gegen Nazis

Und worum geht es jetzt in „Keine Angst“? Von melodischen Klavierklängen begleitet, zählt Danger Dan eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Widerstand gegen Faschisten und Nazis auf. Angefangen bei der Organisation. „Ruf' erst mal ein, zwei Leute an, denen du vertraust

Auf die man sich verlassen kann und macht ein Treffen aus“, beginnt es harmlos. Dann solle man Spenden sammeln, zum Beispiel bei Partys.

„Mit dem Geld das ihr verdient, kauft ihr Dosen um zu sprüh'n, Kauft ihr Aufkleber und Marker, sorgt dafür dass jeder sieht“, geht es weiter. Man solle lokale Antifastrukturen aufbauen und die rechten Strukturen recherchieren. „Findet raus wer Sie sind, was Sie tun, wo Sie leben, wo Sie arbeiten, und findet raus mit wem Sie sich umgeben.“ Als nächsten Schritt gelte, das Umfeld zu kontaktieren – Schulen, Arbeitgeber, Unis. Zudem solle man Lokalzeitungen auf die Nazis hinweisen. Aber: Man solle sich nicht auf den deutschen Staat verlassen. „Die Erfahrung zeigt genau das Gegenteil: Es gibt so viele Faschos bei der Polizei.“

Zum Schluss, singt Danger Dan, dass er wieder an der Grauzone kratzt. „Keine Angst, nehmt es selber in die Hand, die seh'n gefährlich aus aber wir legen sie lang. Koordiniert euch, fangt an zu trainier'n, wenn ihr zusammen kämpft, dann kann es funktionier'n.“

Danger Dan und Igor Levit hatten schon früher Ärger mit dem ZDF

Es ist offenbar nicht das erste Mal, dass Danger Dan und Igor Levit mit dem ZDF aneinandergeraten. In ihrem Statement schreiben sie, dass es bereits vor ihrem Auftritt bei Jan Böhmermann 2021 mit dem Lied „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ Probleme gegeben habe. „Auch da gab es hinter den Kulissen großen Ärger mit dem Sender. Jan hat später in seinem Podcast erzählt, dass es der einzige Moment in seinem Leben war, in dem er jemanden anschreien musste.“

In der Nacht zum Freitag veröffentlichten Danger Dan und Igor Levit „Keine Angst“. „Wir werden dieses Lied am Dienstag in Berlin zusammen spielen und schmieden dazu schon einen Plan“, endet das Statement. Am Dienstag hätte der Auftritt ausgestrahlt werden sollen. Wo sie stattdessen auftreten werden, ist noch nicht bekannt.