Die Anschuldigungen gegen ihn wiegen weiter schwer: Mehrere Frauen warfen TV-Comedian Luke Mockridge im vergangenen Jahr übergriffiges Verhalten vor. Der 32-Jährige zog sich daraufhin aus der Öffentlichkeit zurück. Nun hat er seine Abstinenz beendet.

Luke Mockridge will im nächsten Jahr auf die Bühne zurückkehren. Kurz vor Heiligabend kündigte er auf seinem Instagram-Account an, dass er wieder auf Tour gehen möchte. Das tat er allerdings nicht verbal, sondern über eine entsprechende Botschaft, die er auf große Plakate geschrieben hatte – eine Anlehnung an den beliebten Weihnachtsfilm „Tatsächlich… Liebe“.

Mehrere Frauen werfen Luke Mockridge übergriffiges Verhalten vor

Im vergangenen August hatte der Komiker – ebenfalls auf Instagram – mitgeteilt, dass er 2021 keinen seiner geplanten TV-Auftritte mehr wahrnehmen wollte. Einen Monat später verlängerte er diese Auszeit auf unbestimmte Zeit. Grund für seinen Rückzug waren Vorwürfe, die mehrere Frauen, teils anonymisiert, gegen den 32-Jährigen erhoben hatten – wobei er selbst die Anschuldigungen zurückwies und für ihn weiter die Unschuldsvermutung gilt.

So hatte Mockridges Ex-Freundin, die Comedian und Podcasterin Ines Anioli, einen Vorfall in einer gemeinsamen Nacht als versuchte Vergewaltigung wahrgenommen. Die Staatsanwaltschaft Köln stellte ein entsprechendes Verfahren gegen ihn damals aus Mangel an Beweisen ein. Danach bezichtigten mehrere weitere Frauen den 32-Jährigen in einem ausführlichen „Spiegel“-Artikel des übergriffigen Verhaltens.

Mockridge berichtete im Nachgang der Berichterstattung über ihn, es schlage ihm vor allem Online viel Hass entgegen und dass er Zeit brauche, das alles zu verarbeiten. Möglicherweise ist das nun bereits erfolgt: Beim Ticket-Anbieter Eventim sind bereits Karten für Shows des Komikers Ende März in Frankfurt erhältlich. Titel der Tournee: „Welcome back to Luckyland“.

Auf seinem Instagram-Account sind mittlerweile übrigens alle Beiträge gelöscht – bis auf das aktuelle Video. (mik)