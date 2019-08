An jeder Brust ein Kind: Sara Kulka zeigt ungewöhnliches Foto ihrer Töchter

Leipzig -

Sara Kulka (29) ist bekannt dafür, mit ihren Fotos zu polarisieren. Auf Instagram postet sie seit der Geburt ihrer beiden Töchter Matilda (5) und Annabell (3) regelmäßig Bilder, auf denen sie eines ihrer Kinder stillt. In der Vergangenheit musste sie sich das Model dafür immer wieder rechtfertigen.

So solidarisierte sie sich erst kürzlich mit Moderatorin Nina Bott (41), die aus einem Hamburger Café geworfen worden war, weil sie dort ihren Sohn Lio gestillt hatte (hier mehr lesen). Jetzt hat sie erneut ein Still-Bild mit ihren Followern geteilt, das für Aufsehen sorgt.

Darauf ist die 29-Jährige zu sehen, wie sie ihre beiden Mädchen zeitgleich stillt.



„Auch ich, ihr Lieben, habe meine Kinder Tandem gestillt. Und es war eine ganz besondere Zeit für uns. Erst als ich das Bild von @jannihonscheid hier auf Instagram gesehen habe, wie sie ihre zwei Kinder zur gleichen Zeit stillt, da fühle ich mich mutig genug, es jetzt, fast 3 Jahre nach dem Entstehen des Bildes, zu posten“, schreibt sie unter das Foto.

Model Sara Kulka solidarisiert sich mit stillenden Frauen

Janni Höhnscheid hatte mit dem Bild vom Tandem-Stillen von sich und ihrem Nachwuchs für mächtig Wirbel gesorgt (hier mehr lesen). Für die Zweifach-Mama Sara ein guter Anlass, ihrer TV-Kollegin zur Seite zu springen.

Sie schreibt: „Und gerade ihr Bild zeigt mir wieder wie wichtig es ist, sich nicht zu verstecken und es zu verheimlichen, denn es lohnt sich, auch wenn es nur einem Menschen das Gefühl gibt, nicht damit alleine zu sein, das Gefühl gibt normal zu sein. Denn genau das ist das Tandemstillen. Absolut normal und weltweit betrachtet gar nicht so selten.“

So reagieren Sara Kulkas Instagram-Fans auf das Still-Foto

Die Kommentare reichen – wie üblich – von absoluter Begeisterung bis hin zu sturem Kopfschütteln.



So schreibt eine Mutter: „Ich hab Zwillinge und wir stillen seit 14 Monaten Tandem und ich hab heute erst gedacht, dass das für die Geschwister-Bindung was ganz Wunderbares ist. Biologisch sind sie Konkurrenten um unseren mütterlichen Schutz. Was für ein symbolträchtiger Moment, gemeinsam, gleichzeitig und nah nebeneinander gewärmt, genährt und gehalten zu sein.“

Auf der anderen Seite wird Sara vorgeworfen, dass sie nur für sich stillt und nicht für ihre Tochter. „Bei dem Säugling: stillen super! Aber das andere Kind braucht keine Brust mehr- das Machen Muttis nur noch für sich!“, schreibt eine Frau.



Sara solle außerdem mehr Rücksicht auf ihre Kinder nehmen, die sich ein Leben lang mit den geteilten Fotos rumschlagen müssten. (dhu)