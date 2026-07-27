Kampfzone Küchenzeile: „Alles was zählt”-Schauspielerin Ania Niedieck wird von ihrem Mann für die Art gerügt, wie sie den familieneigenen Geschirrspüler befüllt. Sie geht damit pragmatisch um.

Schauspielerin Ania Niedieck („Alles was zählt”) muss sich Vorwürfe ihres Mannes anhören – es geht um den Geschirrspüler. „Mein Mann wirft mir vor, dass ich absolut keine Geschirrspülmaschine richtig einräumen kann”, sagte die 42-Jährige in einem Gespräch der Deutschen Presse-Agentur. Angeblich mache sie das Gerät viel zu voll, dadurch werde das Geschirr nicht richtig sauber – so lautet zumindest der Vorwurf.

Niedieck hat eine pragmatische Art gefunden, mit dem Konflikt umzugehen. „Mein Motto dazu lautet in solchen Momenten einfach: Stell dich dumm und sei klug!”, sagte die Darstellerin. In einer funktionierenden Ehe seien klar abgesteckte Einflusssphären nichts Schlechtes.

„Alles was zählt“-Star Ania Niedick: Arbeitsteilung nach Bereichen

Anzeige

„Wenn mein Mann den Geschirrspüler als sein absolutes Territorium betrachtet, dann soll er sich dort gerne austoben und das Kommando übernehmen”, sagte Niedieck. „Ich halte mich da dezent zurück, dafür sind im Gegenzug die Waschküche und die gesamte Wäsche meine exklusive Abteilung.”

Leider sorgt der Geschirrspüler aber auch noch aus einem anderen Grund für Gesprächsstoff. Die Schauspielerin hält die Maschine für „unerträglich laut”, wie sie sagt. „Ich würde am liebsten sofort eine neue kaufen, aber mein Mann ist BWLer und hält das Geld strikt zusammen”, berichtete sie. „Er sagt eiskalt, dass das Gerät so lange genutzt wird, wie es noch irgendwie läuft.”

Anzeige

Die Schauspielerin aus Mettmann ist seit 2010 in der RTL-Serie „Alles was zählt” zu sehen, die in Köln produziert wird. Dort spielt sie die selbstbewusste Isabelle Reichenbach. Zudem wird Niedieck bald in der RTL-Show „Die Verräter – Vertraue Niemandem!” zu sehen sein. (dpa/mp)