26-Jährige will es wissen: „Bachelor“-Kandidatin Ernestine gibt freizügiges Motto preis

Köln -

Alle wollen ihn, doch nur eine kriegt ihn auch.

Denn am Ende entscheidet „Bachelor“ Andrej Mangold (31), welche Kandidatin die Richtige für ihn ist.

Ist es vielleicht Ernstine Palmert (26)? Optisch liegt die Studentin auf jeden Fall in Andrejs Beuteschema.



Denn die 26-Jährige hat braune Haare. „Ich stehe eher auf dunkelhaarige Frauen”, gab er im RTL-Interview nämlich bereits preis.

Und wie sieht es mit der Brunette selbst aus? Sie studiert International Management in München und würde gerne Reisen und Arbeit verbinden.

Bachelor 2019: Ernestine ist sehr spontan

Wenn das nicht mal beste Voraussetzungen sind... Denn Andrej reist wegen seines Jobs als Profi-Basketballer auch durch die Welt. Ernestine sei sogar so spontan, dass sie „morgen nach New York fliegen könnte", sagt sie in einem RTL-Interview „Wenn man mich mit etwas locken will, klappt das.“ Ihr Motto: „Niemals Grenzen setzen.“

Die 26-Jährige ist seit einem Jahr Single und will mit Charme und Humor das Herz vom Bachelor gewinnen.



Ihre Strategie: Sie sagt von sich selbst, dass sie der perfekte Mix aus „hoffnungslos romantisch, abenteuerlustig und offen für alles" ist. Soso...

Wir sind gespannt, ob das auch beim begehrten Junggesellen ankommt. Die neue Staffel startet am 02. Januar um 20.15 Uhr bei RTL. Alle Episoden gibt es auch bei TVNOW.