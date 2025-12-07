Gottschalk-Abschied: 2,42 Millionen Zuschauer – so stark war die RTL-Quote wirklich

2,42 Millionen Menschen schauten Thomas Gottschalk bei seinem TV-Abschied am Samstagabend zu. Ist das viel? Die Einschaltquote ist besser als sie auf den ersten Blick erscheint.

Der Abschied von Thomas Gottschalk aus der TV-Unterhaltung hat am Samstagabend im Schnitt 2,42 Millionen Menschen (14,0 Prozent) vor die Bildschirme gelockt. Das sind zwar deutlich weniger als die 12,89 Millionen TV-Zuschauerinnen und Zuschauern (45,8 Prozent), die im November 2023 an den Fernsehgeräten saßen, als Gottschalk sich von „Wetten, dass..?” im ZDF verabschiedete.

Gottschalk: Der Fernsehstar verließ das Studio unter Applaus

Allerdings war diese Quote für die RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert”, wo er seinen letzten Auftritt als Mit-Gastgeber hatte, ein sehr guter Wert. Die zwei Ausgaben im Mai hatten noch 1,85 Millionen und 1,65 Millionen erzielt. Zudem ist anzunehmen, dass in der ersten Showhälfte das Publikum größer war, bis der 75 Jahre alte Fernsehstar das Studio unter Applaus verließ und seine Co-Hosts Günther Jauch und Barbara Schöneberger allein übernahmen.

In der für Privatsender wie RTL wichtigen Zielgruppe im Alter zwischen 14 und 49 Jahren lag die Show mit 16,7 Prozent Marktanteil ab 20.15 Uhr deutlich vorn. Wenn man auf das Gesamtpublikum ab drei Jahren schaut, verschiebt sich das Bild: Dann haben der ARD-Thriller „Spurlos in Venedig” mit 4,22 Millionen (19,0 Prozent) und die ZDF-Spendengala „Ein Herz für Kinder” mit 2,89 Millionen (13,8 Prozent) stärker abgeschnitten. Die Musikshow „The Masked Singer” auf ProSieben kommt im Gesamtpublikum auf 870.000 Zuschauer (4,5 Prozent). (dpa/mp)