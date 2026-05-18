25-jährige Schauspielerin stirbt „plötzlich und unerwartet”

Die Schauspielerin Luna Jordan ist tot. Sie verstarb bereits am 13. Mai – ihr Tod kam „plötzlich und unerwartet“, so ihre Agentur. Die Berlinerin wurde nur 25 Jahre alt. Die Todesursache ist noch nicht bekannt.

Die Schauspielerin war unter anderem für „Der Bergdoktor“ im deutschen Fernsehen zu sehen. Bekannt wurde sie durch die Serie „Jenseits der Spree“, in der sie zusammen mit Jürgen Vogel vor der Kamera war.

Die junge Schauspielerin stand noch am Anfang einer vielversprechenden Karriere. Noch im März war sie bei „Polizeiruf 110“ zu sehen.

Luna Jordan war auf den großen Leinwänden zu sehen

2022 erhielt sie den österreichischen Filmpreis für die beste darstellerische Nebenrolle für ihre Performance in „Fuchs im Bau“. Außerdem wirkte sie in „Run Me Wild“ und der Serie „Euphorie“ mit.

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In der NDR-Dokumentation „Kinderschauspieler – Der Preis des Erfolgs“ sprach Luna Jordan offen über die Belastung, die schwierige Rollen für junge Schauspieler mit sich bringen, so wie die emotionale Belastung, die damit einhergeht. (dpa/mp)